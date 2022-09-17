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كازاخستان تعيد تسمية عاصمتها أستانا وتقر تعديلات دستورية جديدة

Lebanon 24
17-09-2022 | 14:30
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وقّع رئيس كازاخستان قانونًا تُعاد بموجبه تسمية عاصمة كازاخستان أستانا، في مؤشر إلى قطيعة مع إرث الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي سبق أن سمى العاصمة نور سلطان العام 2019.
 
وأوضحت الرئاسة على موقعها أن قاسم جومارت توكاييف وقّع هذا القانون الذي يتضمن تعديلات دستورية تحدد أيضا مدة ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات غير قابلة للتجديد بعدما كانت خمس سنوات قابلة للتجديد. 
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وأقر البرلمان الكازاخستاني الجمعة هذه التعديلات.
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