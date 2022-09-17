بوداع إليزابيث.. هدية مفاجئة للملك وهذا ما فعله ويليام

Advertisement

نزل الملك تشارلز الثالث وولي عهده الأمير ويليام للانضمام إلى الأشخاص الذين يصطفون في طوابير لرؤية نعش الملكة، بانتظار تقديم احترامهم الأخير لها، لكن اللفتة الملكية قوبلت أيضا بلفتة شعبية لطيفة، عندما تلقى الملك هدية لها دلالة من إحدى السيدات.وخرج الملك وابنه الأكبر في جولة مرتجلة، وتصافحا وتبادلا كلمات التعازي مع المشاركين، حيث توقفا مع البعض لفترة وجيزة.التقط الكثيرون صوراً وتحاشدوا عند الحواجز المعدنية، متحمسين لتبادل كلمة مع الملك ووريث العرش، كما هتف العديد منهم "حفظ الله الملك" و "حفظ الله أمير ويلز" و "نحبك يا ويليام".وفي حادثة طريفة قدمت إحدى النساء قلما للملك تشارلز، وذلك على إثر مشهد انفعاله الغريب خلال حفل تنصيبه ملكا، حيث أزعجه القلم عند بدء التوقيع.