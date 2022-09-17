بولندا تدشن قناة نحو البلطيق تجنبا للمياه الروسية

Advertisement

دشنت بولندا، السبت، قناة تتيح لها الوصول من بحر البلطيق إلى ميناء إلبلاغ في شمال البلاد، من دون المرور عبر المياه الإقليمية الروسية.قبل ذلك، وللوصول إلى أعالي البحار، كان على السفن التي تغادر إلبلاغ للوصول إلى فتحة قريبة من بلدة بلتيسك عبر خليج كاليننغراد، أن تبحر على طول شبه جزيرة تابعة جزئيا لبولندا وجزئيا إلى روسيا التي يتعين طلب الإذن منها للعبور، وهو ما أرادت وارسو تجنبه، بحسب "فرانس برس".وصرح الرئيس البولندي، أندريه دودا، خلال حفل افتتاح القناة: "كان لا بد من شق هذا المسار حتى لا نضطر بعد الآن إلى طلب موافقة دولة ليست صديقة لنا".