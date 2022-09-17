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عربي-دولي

بايدن يحذر بوتين: إياك أن تستخدم النووي

Lebanon 24
17-09-2022 | 16:30
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على وقع الخسائر التي تكبدتها القوات الروسية خلال الأيام الماضية في شمال شرق أوكرانيا، وتراجعها عن مناطق كانت سيطرت عليها لأشهر سابقة، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من عواقب استخدام الأسلحة النووية الكيماوية أو التكتيكية.
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ففي رد على سؤال خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" بثت مقتطفا منها أمس الجمعة، حول احتمال لجوء بوتين، الذي تكبد جيشه خسائر خلال الهجوم الأوكراني المضاد الذي أطلق قبل أسبوعين، إلى الأسلحة الكيماوية أو النووية التكتيكية، قال بايدن "أقول له لا تفعل لا تفعل ذلك!".

منبوذة من العالم أجمع
كما اعتبر أن أي محاولة من هذا النوع "ستغير وجه الحرب برمتها، كما لم يحصل يوماً منذ الحرب العالمية الثانية"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

إلى ذلك، أكد أن "روسيا ستصبح حينها منبوذة من العالم أجمع، أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى"، وفق تعبيره.
تأتي تلك التصريحات بعد أن استعادت كييف مناطق واسعة في الشرق من القوات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة، بفضل الأسلحة الثقيلة التي زودها بها حلفاؤها الغربيون، لاسيما الولايات المتحدة.
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