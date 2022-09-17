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عربي-دولي
بطلب من الملك تشارلز.. الأمير هاري يرتدي الزي العسكري للمرة الأولى منذ تخليه عن واجباته الملكية
Lebanon 24
17-09-2022
|
15:45
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نشر قصر باكنغهام تفاصيل الزي الرسمي الذي يرتديه الأمير وليام والأمير هاري في مراسم تكريم جدتهما، ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، مساء السبت، في قاعة وسيتمنستر.
ارتدي وليام، أمير ويلز، زيه "البلوز والرويالز"، الزي الرسمي رقم 1، وشاح غارتر، ونجمة غارتر، ميداليات اليوبيل الذهبي والماسي والبلاتيني وأجنحة طيار سلاح الجو الملكي البريطاني.
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في حين ارتدي هاري، دوق ساسكس، زي "البلوز والرويالز"، الزي الرسمي رقم 1، وسام KCVO للرقبة والنجمة، وميدالية الخدمة العملياتية في أفغانستان، والميداليات الذهبية والماسية والبلاتينية اليوبيل وجناح طيار الجيش.
وقال مصدر ملكي في وقت سابق لشبكة CNN إن أمير ويلز وليام سيقف على رأس تابوت الملكة إليزابيث، وسيقف هاري دوق ساسكس عند قدمه في وقفة تكريم تستغرق 15 دقيقة.
وأضاف المصدر أن ارتداء الأميرين الزي العسكري جاء بناء على طلب والدهما الملك تشارلز الثالث.
ويأتي ارتداء الأمير هاري الزي العسكري بعد مرور نحو عام ونصف على تخليه وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل، عن واجباتهما وامتيازاتهما الملكية في كانون الثاني 2020.
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