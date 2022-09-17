تظاهرات ليلية في إيران.. كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن





كذلك، قطع محتجون طريقاً رئيسياً يؤدي إلى سنندج عاصمة كردستان، وفق ما أفاد الناشطون.

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إلى ذلك، ذكرت قناة "العربية" أن المحتجين في سنندج أقدموا على تمزيق صور المرشد الإيراني السيد علي خامنئي وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني. تتواصل في إيران التظاهرات الليلية تنديداً بمقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الإرشاد، وقد أفاد ناشطون عن حصول عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن في سنندج عاصمة كردستان إيران.كذلك، قطع محتجون طريقاً رئيسياً يؤدي إلى سنندج عاصمة كردستان، وفق ما أفاد الناشطون.إلى ذلك، ذكرت قناة "العربية" أن المحتجين في سنندج أقدموا على تمزيق صور المرشد الإيراني السيد علي خامنئي وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وبحسب "العربية"، فقد أفيد بأن القوات الأمنية تصدّت للمتظاهرين وأطلقت الرصاص لتفريقهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، بحسب ما أكد منظمة "هنغاو" الحقوقية.

تجد الإشارة إلى أن مهسا أميني (جينا) توفيت، أمس الجمعة، بعد غيبوبة استمرت 3 أيام، جراء تعرضها للضرب من قبل دورية الإرشاد، ودفنت جثتها في مقبرة سقز الرئيسية، صباح اليوم السبت.