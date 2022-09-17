أكثر من 100 دار سينما في بريطانيا تعرض جنازة الملكة إليزابيث

قالت الحكومة البريطانية إن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث ستعرض يوم الاثنين في حوالي 125 دار سينما في جميع أنحاء بريطانيا، كما سيتم عرضها على شاشات ضخمة في الحدائق والساحات والكاتدرائيات.





(سكاي نيوز)