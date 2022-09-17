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عربي-دولي

أكثر من 100 دار سينما في بريطانيا تعرض جنازة الملكة إليزابيث

Lebanon 24
17-09-2022 | 23:31
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قالت الحكومة البريطانية إن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث ستعرض يوم الاثنين في حوالي 125 دار سينما في جميع أنحاء بريطانيا، كما سيتم عرضها على شاشات ضخمة في الحدائق والساحات والكاتدرائيات.

 
(سكاي نيوز)
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جنازة

بريطانيا

الملكة اليزابيث

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