Advertisement

إقتصاد

دولة عربيّة ترفع أسعار المحروقات... كم أصبح ثمنها؟

Lebanon 24
17-09-2022 | 23:34
A-
A+
Doc-P-991649-637990798057430642.jpg
Doc-P-991649-637990798057430642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت الحكومة التونسية رفع أسعار المحروقات والتي تشمل عدة أصناف، وذلك نتيجة ارتفاع معدل أسعار خام برنت.

وقال راديو موزاييك إن وزيرتي الصناعة والمناجم والطاقة نايلة القنجي، والتجارة فضيلة الرابحي وقعتا القرار.
Advertisement

وبموجب القرار بات سعر سعر البنزين "الخالي من الرصاص الممتاز" 2730 مليما للتر، و"البنزين الخالي من الرصاص الرفيع" 2400 مليم، و"الغازوال من دون كبريت الممتاز" 2425 مليما و"الغازوال دون كبريت" 2080 مليما و"الغازوال العادي" 1860 مليم و"بترول الإنارة المعد للاستهلاك المنزلي" 950 مليما.

وبشأن قوارير الغاز المسال، سيكون سعر القارورة ذات حمولة 13 كغ 8800 مليم وذات 6 كغ 4060 مليم وذات 5 كغ 3385 مليم وذات 3 كغ 2030 مليم.

ووفقاً لبلاغ صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، فان معدل السعر بالنسبة لخام البرنت ارتفع منذ بداية السنة إلى اليوم إلى مستوى 107 دولار للبرميل.
 
 
(روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2022-09-18
02:30 | 2022-09-18
02:03 | 2022-09-18
01:36 | 2022-09-18
01:00 | 2022-09-18
01:00 | 2022-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website