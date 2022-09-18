قتلى في إصطدام طائرتين في أميركا

Advertisement

أعلنت السلطات الأميركية أن طائرتين صغيرتين اصطدمتا في الجو، بالقرب من مدينة دنفر مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.وأشار المجلس الوطني لسلامة النقل في بيان نشر على تويتر إلى أنه يجري تحقيقا في حادث التصادم بين طائرة من طراز سيسنا 172 وطائرة من طراز سونكس إكسينوس بالقرب من لونغمونت بولاية كولورادو.