في أوّل حديثٍ لها... ماذا قالت زوجة الملك تشارلز عن اليزابيث الثانيّة؟

أشادت كاميلا، زودة ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث، بالملكة الراحلة بإليزابيث الثانية، واصفةً إيّاها بأنّها كانت "امرأة منفردة" في عالم يقوده الرجال.



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وهذا أوّل حديث لقرينة الملك منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 أيلول عن 96 عامًا، ومن المقرر أن تبثه هيئة الإذاعة البريطانية بالكامل اليوم الأحد. وقالت كاميلا: "لا بُدّ أنّه كان من الصعب جدا بالنسبة إليها أن تكون امرأة منفردة. لم تكن هناك نساءٌ رئيسات وزراء أو رئيسات. كانت هي الوحيدة، لذلك أعتقد أنها لعبت دورها الخاص".وهذا أوّل حديث لقرينة الملك منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 أيلول عن 96 عامًا، ومن المقرر أن تبثه هيئة الإذاعة البريطانية بالكامل اليوم الأحد.

وأضافت كاميلا: "كانت لديها عينان زرقاوان رائعتان، وعندما تبتسم تُضيئان وجهها بالكامل".

(العربية)



