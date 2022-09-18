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عربي-دولي

في أوّل حديثٍ لها... ماذا قالت زوجة الملك تشارلز عن اليزابيث الثانيّة؟

Lebanon 24
18-09-2022 | 00:30
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أشادت كاميلا، زودة ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث، بالملكة الراحلة بإليزابيث الثانية، واصفةً إيّاها بأنّها كانت "امرأة منفردة" في عالم يقوده الرجال.
وقالت كاميلا: "لا بُدّ أنّه كان من الصعب جدا بالنسبة إليها أن تكون امرأة منفردة. لم تكن هناك نساءٌ رئيسات وزراء أو رئيسات. كانت هي الوحيدة، لذلك أعتقد أنها لعبت دورها الخاص".
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وهذا أوّل حديث لقرينة الملك منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 أيلول عن 96 عامًا، ومن المقرر أن تبثه هيئة الإذاعة البريطانية بالكامل اليوم الأحد.
وأضافت كاميلا: "كانت لديها عينان زرقاوان رائعتان، وعندما تبتسم تُضيئان وجهها بالكامل".
 
 
(العربية)


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