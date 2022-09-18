طبيب يُفجّر مفاجأة... هل يُمكن التمييز بين أعراض "الإنفلونزا" وفيروس "كورونا"؟

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قال د. ألكسندر مياسنيكوف الطبيب والمقدم المعروف للبرامج التلفزيونية إنه من المستحيل التمييز بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا.وأوضح أنّه "في غياب دراسات سريرية، لا توجد طريقة للتمييز بين أعراض الفيروسين".واضاف قائلا:"ليس هناك من طبيب مختص قادر على تحديد أي من المرضين يعاني منه المريض من دون اختبار".وبحسب مياسنيكوف، لا يمكن أن يحمي أي لقاح بشكل كامل من الإصابة بالإنفلونزا والفيروس التاجي على حد سواء، لكنه سيخفف من مسار المرض.كما نصح بتجنب حضور الأماكن التي فيها حشود كبيرة من الناس، وتقوية المناعة والبقاء في المنزل عند ظهور أقل علامة للإصابة الفيروسية.