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عربي-دولي

عاصفة نادرة تضرب ألاسكا... هذا ما كشفته الأرصاد الجوية هناك

Lebanon 24
18-09-2022 | 01:00
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أفادت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية أن عاصفة نادرة القوة تضرب غرب ألاسكا تسببت في تشكل أمواج ضخمة وفيضانات أدت إلى جرف منازل. 

وكتبت الأرصاد الجوية على تويتر "بقايا إعصار ميربوك تضرب غرب ألاسكا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع أمواج شديدة، وهبوب رياح بقوة إعصار"، مضيفة أن "الفيضانات ستزداد" شدتها.
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وقال الخبير في المناخ في جامعة ألاسكا ريك ثومان لوكالة فرانس برس: "هذه بلا شك أقوى عاصفة نشهدها بمطلع الخريف في بحر بيرنغ خلال السنوات الخمسين الأخيرة". 


وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أضرارًا جسيمة. ونشرت "سي إن إن" مقطع فيديو يظهر منزلًا يطفو على نهر قبل أن يعلق تحت جسر. وتم تسجيل هبوب رياح تصل سرعتها إلى 145 كلم/ساعة، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الأميركية التي تتوقع أن تهب رياح اخرى أقوى.
 
 
(روسيا اليوم)
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