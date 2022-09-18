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عربي-دولي
استعباد جنسي وتقييد بالسلاسل وتعذيب.. تحرير نساء من قبضة داعش في مخيّم "الهول"
Lebanon 24
18-09-2022
|
01:00
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أعلنت قوات مدعومة من الولايات المتحدة يقودها الأكراد، عن الانتهاء من حملة مداهمة استمرت 24 يوما لمخيم مترامي الأطراف في شمال شرق سوريا يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش".
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وقالت قوى الأمن الداخلي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إنها اعتقلت عشرات المتطرفين، مشيرة إلى مصادرة أسلحة في العملية التي جرت بمخيم الهول والتي بدأت في 25 آب، وفقا لـ"أسوشيتد برس".
ونفذت تلك القوات العملية الأمنية على مدى ثلاثة أسابيع ضد مجموعات تابعة لداعش في مخيم الهول المكتظ في شمال شرق البلاد، وفقا لـ"فرانس برس".
وذكر بيان لقوى الأمن الداخلي أن العملية كشفت أيضا عن خلايا نائمة لداعش تعد جيلا جديدا من المسلحين، وهم فتيان وفتيات يتلقون أيديولوجية متطرفة لمحاولة إقامة ما تسمى بدولة الخلافة.
وأدت عملية مخيم الهول الكائن في محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا إلى تحرير فتاتين من الأقلية الأيزيدية تم اقتيادهما من العراق لاستعبادهما جنسيا قبل سنوات، وأربع نساء غير أيزيديات تم تقييدهن بالسلاسل وتعذيبهن.
(الحرة)
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