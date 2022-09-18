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أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك أن متحف اللوفر الشهير سيطفئ أنواره في وقت مبكر، كإجراء رمزي، للتذكير بأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية.كما سيطفئ متحف فرساي أنواره لنفس السبب.