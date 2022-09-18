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إقتصاد

بسبب أزمة الطاقة... إطفاء متحفي "اللوفر" و"فرساي" باكراً

Lebanon 24
18-09-2022 | 00:51
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أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك أن متحف اللوفر الشهير سيطفئ أنواره في وقت مبكر، كإجراء رمزي، للتذكير بأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية.

كما سيطفئ متحف فرساي أنواره لنفس السبب.

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(سكاي نيوز)
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