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عربي-دولي

مسؤولون أميركيون يتحدثون عن 3 مناطق قد تنفذ فيها موسكو تفجيرا نووياً... ما هي؟

Lebanon 24
18-09-2022 | 01:36
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قال مسؤولون أميركيون إن هناك مخاوف من لجوء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتفجير نووي استعراضي، في حين شدد الكرملين على أنه لن يستخدم السلاح النووي إلا بناء على عقيدة روسيا النووية فقط.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الروسي قد يستخدم أسلحة نووية تكتيكية، ربما في تفجير استعراضي فوق البحر الأسود أو بالمحيط المتجمد الشمالي أو داخل الأراضي الأوكرانية.
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لكن المسؤولين الأميركيين أبلغوا الصحيفة أنه لا توجد أدلة على أن بوتين بصدد نقل أسلحة نووية أو أنه يستعد لأي تجربة نووية، وأضافوا أن الرئيس الروسي يفكر في نوع من التعبئة العسكرية الإضافية، ردا على النكسات الأخيرة لقواته في أوكرانيا.
 
 
(الجزيرة)
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