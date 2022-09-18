بعد انسحاب الجيش الروسي.. ماذا سيفعل بوتين؟

جيشه يتراجع، وخصومه متفائلون بشكل متزايد، وحتى أنصاره يعربون عن قلق نادر: قد يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أضعف موقف له منذ أن شن غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا قبل أكثر من 200 يوم.

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وبحسب شبكة "إن بي سي" الأميركية، "في واشنطن وأوروبا وحتى في موسكو، السؤال الآن هو ما الذي قد يخطط له بوتين لاستعادة المبادرة والتي يبدو أنها أصبحت بعيدة المنال أكثر فأكثر مع كل تحديث جديد لساحة المعركة. هل يمكن أن يأمر الكرملين بتعبئة عسكرية كاملة، أو الضغط بقوة أكبر في حرب الطاقة أو حتى قبول خطوة جذرية مثل ضربة نووية تكتيكية؟ اتفق المسؤولون الغربيون والمحللون العسكريون على أنه يبدو أن لدى بوتين القليل من الخيارات الجيدة المتاحة. قال مايكل كيميج، الذي ركز على القضية الأوكرانية الروسية في وزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما: "إنه أمر لا يُحسد عليه حقًا عندما تنظر إلى الحرب من موقعه. بطريقة ما، مفهوم الحرب برمته معطل، مضلل، وهذا عبء كبير على بوتين حيث ساءت الأمور إلى حد كبير في الأسبوع الماضي".

وتابعت الشبكة، "مع سعي أوكرانيا إلى تعزيز مكاسبها والتقدم أكثر في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، فإن الحاجة الفورية للكرملين هي وقف المد. يمكن لبوتين أن يعالج القلق في الداخل بأسرع ما يمكن من خلال وقف التقدم الأوكراني والعودة إلى حالة الجمود النسبي التي أثبتت أنها نقطة ضغط فعالة على كييف وحلفائها الغربيين. على المدى القصير، سيعني ذلك استقرار الخطوط الدفاعية الروسية في المنطقة الصناعية الشرقية من دونباس وكذلك في الجنوب حول مدينة خيرسون الساحلية الحاسمة. قال ستيفن تويتي، وهو ملازم متقاعد بالجيش الأميركي ونائب قائد سابق للقيادة الأميركية في أوروبا، إن أوكرانيا بعيدة عن النصر وإنه يتوقع أن تستمر الحرب لفترة أطول - "عام أو عامين آخرين". ومع ذلك، إذا فشلت روسيا في الحفاظ على الخط في الشرق والجنوب، فقد يؤدي ذلك إلى "انتهاء اللعبة" لحملة الكرملين وبوتين. وتابع تويتي قائلاً: "أرادوا الاستيلاء على كافة الأراضي الأوكرانية، لم يتمكنوا من ذلك، أرادوا الاستيلاء على العاصمة كييف، لم يتمكنوا من ذلك أيضاً. لذلك، تحول هدفهم إلى الاستيلاء على الشرق والجنوب وإنشاء جسر بري". وأضاف: "إذا لم يحققوا هذه الأهداف، فهذا يعني أنهم فشلوا في حملتهم، وقد بدأ فشلهم في الظهور. ولذا لا أعتقد أن بوتين سيستلم في هذه السهولة". يبدو أن طموح بوتين الأساسي يتمثل في استمرار السيطرة على شبه جزيرة القرم، فضلاً عن ضم دونباس والأراضي الساحلية على طول البحر الأسود. وتكهن بعض الخبراء بأن الكرملين قد يهدف إلى الدفع إلى أقصى الغرب لرفع الروح المعنوية وقطع الموانئ الأوكرانية - وهي ركيزة اقتصادية رئيسية ومصدر لشحنات الحبوب للعالم - أو إعادة التجمع في دونباس لشن هجوم مضاد من جانبه في الشرق. ومهما كانت خطوات بوتين التالية، فإنه لم يعط أي مؤشر على تقليص طموحاته التوسعية على الرغم من الأحداث الأخيرة. ومع ذلك، ليس من الواضح ما الذي يمكن لجيشه تحقيقه بشكل واقعي بقوته الحالية".

وأضافت الشبكة، "بدأ المعلقون المؤيدون للكرملين في التلفزيون الحكومي والمدونون العسكريون القوميون في انتقاد بوتين أكثر من أي وقت مضى، مع تجدد الدعوات للتصعيد عسكريًا. أعرب رمضان قديروف، الحليف المقرب لبوتين والذي يقود جمهورية الشيشان، عن إحباطه المتزايد مما وصفه بالفشل العسكري الروسي "المذهل" في أوكرانيا، قائلا إنه "سيضطر للتحدث مع قيادة وزارة الدفاع" إذا لم تكن هناك تغييرات في الاستراتيجية. إنها مسألة التعبئة التي تجنبتها موسكو، على الرغم من أن المراقبين انتظروا طويلاً حتى يقوم بوتين بالدعوة إليها. أصر الكرملين على التقليل من أهمية الحرب باعتبارها "عملية عسكرية خاصة"، لكن التعبئة العامة للجنود الروس ستلفت الانتباه إلى الصراع وتعترف ضمنيًا بأن الحملة العسكرية تسير بشكل سيء. ومن شأن التعبئة العامة أن تمكن الجيش من الاعتماد بشكل أكبر على مليوني جندي احتياطي روسي، وتسمح له بتوسيع التجنيد وأن تضع الكرملين في وضع يسمح له بالضغط على قاعدته التصنيعية في اتجاه الحرب. سيتطلب تدريبًا مكثفًا وإعادة تخصيص المواد والاقتصاد، ومع ذلك، مما يعني أن الأمر قد يستغرق حتى الربيع على الأقل حتى يكون له تأثير على ساحة المعركة. كما يمكن أن تؤدي إلى رد فعل عنيف في المدن الروسية الكبرى، حيث استمرت الحياة من نواح كثيرة كالمعتاد".

وبحسب الشبكة، "وضغطت أصوات أخرى في روسيا من أجل إنهاء الغزو وانسحاب القوات. دخلت موسكو وكييف في مفاوضات في وقت مبكر من الحرب لكنهما فشلتا في إحراز تقدم جوهري نحو أي اتفاق سلام. بالنظر إلى طموحات بوتين الإقليمية وثقة أوكرانيا المتزايدة في قدرتها على استعادة الأراضي المفقودة، قد تتطلب أي صفقة تنازلات لا يرغب أي من الطرفين في قبولها. إن الضرر المحتمل للانتقادات المتزايدة لبوتين واضح، مع تزايد الضغط لتصعيد الحملة العسكرية وإنهائها. حتى أن بوتين اعترف يوم الخميس بعد اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن شي لديه "أسئلة ومخاوف" بشأن الحرب".

وتابعت الشبكة، "لأن موقفه ربما يكون أكثر عرضة للخطر مع تحول الحرب لصالح أوكرانيا، فقد حذر بعض المحللين من أن بوتين المحاصر قد يتحول إلى الترسانة النووية الروسية. تراجعت المخاوف من مواجهة نووية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي منذ بداية الحرب، لكن المحللين قالوا إن توجيه ضربة تكتيكية صغيرة النطاق ضد أوكرانيا قد يبقى أمراً محتملاً - خاصة إذا استمرت آفاق بوتين في التدهور. من المرجح أن توفر مثل هذه الخطوة مكاسب عسكرية محدودة بينما تؤدي إلى انتكاسة جيوسياسية يمكن أن يخرج فيها الوضع عن سيطرة الكرملين. ومع ذلك، قالت روز غوتيمولر، نائبة الأمين العام السابقة لحلف الناتو، إن العالم بحاجة إلى أن يبقى يقظًا. وقالت إنه من الممكن أن يوجه بوتين ضربة تكتيكية كدليل على القوة النووية لروسيا، ربما فوق البحر الأسود أو على منشأة عسكرية أوكرانية، "ليس فقط من أجل إرهاب الأوكرانيين، وإنما المجتمع العالمي الذي سيدفع نظريًا من أجل استسلام أوكرانيا".

ورأت الشبكة أنه "ربما يكون أفضل خيار لبوتين هو كسب الوقت والاعتماد على تغير الفصول. ليست أوكرانيا وحدها التي تواجه ضغوط الطاقة من روسيا. قد يكون هذا الشكل من الحرب الهجينة أحد أفضل الروافع المتبقية تحت تصرف بوتين، بهدف زيادة الضغط السياسي الخارجي على أوكرانيا للموافقة على شروط غير مواتية بينما يتجه نصف الكرة الشمالي نحو شتاء بارد ومكلف. عنصر آخر في هذه الحرب الهجينة هو توقع ظهور موجة جديدة من اللاجئين الأوكرانيين الذين يفرون من برد الشتاء الذي تفاقم بسبب القصف الروسي لمحطات الطاقة، وهو ما حذر منه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قبل اشهر".

