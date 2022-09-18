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عربي-دولي

بسبب الفيضانات... تحذير من انتشار الأمراض في باكستان

Lebanon 24
18-09-2022 | 02:03
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دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن "كارثة ثانية" في أعقاب الفيضانات القاتلة التي ضربت باكستان هذا الصيف.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "أشعر بقلق شديد إزاء احتمال وقوع كارثة ثانية في باكستان، موجة من الأمراض والوفيات في أعقاب هذه الكارثة المرتبطة بتغير المناخ، والتي أثرت بشدة على النظم الصحية الحيوية وتركت الملايين عرضة للخطر".
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وأضاف: " لقد تعطلت إمدادات المياه، ما أجبر الناس على شرب المياه غير المأمونة. ولكن إذا تحركنا بسرعة لحماية الصحة وتقديم الخدمات الصحية الأساسية، فيمكننا الحد بشكل كبير من تأثير هذه الكارثة الوشيكة".

وأوضح كذلك أن زهاء ألفي منشأة صحية إما تضررت كليا أو جزئيا في باكستان، وحث المانحين على مواصلة الاستجابة بسخاء حتى يمكن إنقاذ المزيد من الأرواح.
 
 
(روسيا اليوم)
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