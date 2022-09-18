Advertisement

عربي-دولي

بايدن يصل بريطانيا.. ويحظى باستثناء

Lebanon 24
18-09-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-991707-637990913415413776.jpg
Doc-P-991707-637990913415413776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى لندن برفقة زوجته، ليل السبت الأحد، للمشاركة في جنازة ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، وذلك مع توافد كبار الشخصيات العالمية إلى العاصمة البريطانية لحضور الجنازة المقررة الاثنين.
Advertisement

ووصل بايدن والسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن إلى مطار "ستانستيد"، خارج لندن، على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان ".

وحظي الزوجان باستقبال بسيط، حضرته جين هارتلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى المملكة المتحدة، وممثلة الملك البريطاني في مقاطعة إسكس، جينيفر ماري تولهورست.

وغادر بايدن وزوجته المطار في السيارة الرئاسية المصفحة التي أطلق عليها اسم "الوحش".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن بايدن وزوجته منحا استثناءً من جانب السلطات البريطانية، حيث سيسافران بـ"السيارة الوحش" عندما يتنقلان في العاصمة البريطانية.

في المقابل، سيستقل مثلا إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو حافلة تقل أيضا شخصيات عالمية أخرى.

ومن المقرر أن يشارك بايدن وزوجته، الأحد، في تقديم واجب العزاء في رحيل الملكة إليزابيث الثانية، ويوقع على كتاب العزاء الرسمي الخاص بالملكة.

وفي وقت لاحق، سيشارك في حفل استقبال يقيمه الملك تشارلز الثالث.

ومن بين القادة الذين وصلوا لندن بالفعل، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-09-18
06:25 | 2022-09-18
06:00 | 2022-09-18
05:30 | 2022-09-18
05:00 | 2022-09-18
04:30 | 2022-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website