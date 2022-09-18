ترامب: أنا ملأت الاحتياطيات وبايدن يستخدمها

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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن خليفته جو بايدن، يستنزف احتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد، في محاولة لخفض أسعار الوقود قدر الإمكان قبل انتخابات الخريف.وتوقع ترامب أن تسجل أسعار البنزين زيادة حادة مع نهاية الحملة الانتخابية.وقال: "لقد ملأت أنا هذه الاحتياطيات الاستراتيجية التي لم يتم تجديدها منذ سنوات. لقد فعلت ذلك بالسعر المناسب عندما كانت الأسعار عند أدنى مستوى لها على الإطلاق. ملأتها، وبايدن يستخدمها لخفض الأسعار بقدر ما يستطيع قبل الانتخابات".وأضاف ترامب: "بعد الانتخابات مباشرة ستتضاعف الأسعار وتكون أعلى مما يمكن أن يتخيله أي شخص"، مشيرا إلى أن احتياطي النفط الاستراتيجي مخصص للحرب وليس للانتخابات.