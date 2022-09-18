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عربي-دولي

السياح الرّوس.. هل دخولهم إلى أستراليا ممنوع؟

Lebanon 24
18-09-2022 | 04:00
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قال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، في مقابلة مع تلفزيون "ABC" إن كانبيرا لن تمنع السياح الروس من دخول البلاد.

وأضاف مارليس: "لدينا مجموعة كاملة من العقوبات، وهي موجهة ضد الحكومة الروسية وليست موجهة ضد الروس أنفسهم.. هذا ليس ما نفكر فيه في الوقت الحالي".
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يُشار إلى أن المفوضية الأوروبية علقت في 12 أيلول الحالي اتفاقية تسهيل التأشيرة مع روسيا. أما في المقابل، فقد وافقت بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا على فرض قيود سفر مشتركة للمواطنين الروس اعتباراً من 19 أيلول الجاري.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، إن بولندا ودول البلطيق لن تسمح للمواطنين الروس بدخول أراضيها حتى وإن كانت لديهم تأشيرات شنغن صادرة عن دول ثالثة.
 
 
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