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عربي-دولي

لابيد يعقد اجتماعاً مع أردوغان في نيويورك

Lebanon 24
18-09-2022 | 05:00
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نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء يائير لابيد سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويصل لابيد الى نيويورك مساء الاثنين قبل إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة يوم الخميس.
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وفي الشهر الماضي، أعلنت تركيا وإسرائيل استئناف العلاقات الدبلوماسية بالكامل بعد سنوات من العلاقات المتوترة.

وفي أيار، أصبح مولود جاويش أوغلو أول وزير خارجية تركي يزور إسرائيل منذ 15 عاماً.

ووصف أردوغان الزيارة التي قام بها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لأنقرة في آذار بأنها "نقطة تحول في علاقاتنا".

وبدأت العلاقات تتدهور في عام 2008، بعد عملية عسكرية إسرائيلية في غزة. وبعد ذلك، جمدت تركيا العلاقات مع إسرائيل في العام 2010 بعد مقتل 10 مدنيين أغلبهم أتراك في أعقاب غارة كوماندوز إسرائيلية على السفينة التركية مرمرة، وهي جزء من قافلة مساعدات حاولت خرق الحصار الإسرائيلي على غزة.

وبعد مصالحة استمرت من 2016 حتى 2018، سحبت تركيا سفيرها وطردت سفير إسرائيل بعد مقتل أكثر من 200 فلسطيني من سكان غزة برصاص القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات على الحدود خلال العامين 2018 و2019.
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