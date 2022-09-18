بالأرقام.. هذه حصيلة قتلى المواجهات بين قرغيزستان وطاجيكستان

أعلنت وزارة الصحة في قرغيزستان أن 36 شخصاً على الأقل قُتلوا في المُواجهات الحدودية الأخيرة مع طاجيكستان.



وأكدت الوزارة أن العدد الإجمالي للقتلى نتيجة النزاع المسلح في منطقة باتكين (في قرغيزستان) بلغ 36، بينما أصيب أكثر من 100 شخص بجروح.

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