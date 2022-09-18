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عربي-دولي

بالأرقام.. هذه حصيلة قتلى المواجهات بين قرغيزستان وطاجيكستان

Lebanon 24
18-09-2022 | 04:07
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أعلنت وزارة الصحة في قرغيزستان أن 36 شخصاً على الأقل قُتلوا في المُواجهات الحدودية الأخيرة مع طاجيكستان.

وأكدت الوزارة أن العدد الإجمالي للقتلى نتيجة النزاع المسلح في منطقة باتكين (في قرغيزستان) بلغ 36، بينما أصيب أكثر من 100 شخص بجروح. 
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