زلزال قوي يضرب سواحل تايوان.. واليابان تحذر من خطر "تسونامي"

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ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات الساحل في جنوب شرق تايوان اليوم الأحد، الأمر الذي دفع اليابان لإصدار تحذير من خطر تسونامي.ووفقاً لمركز المسح الجيولوجي الأميركي، فقد وقع الزلزال عند الساعة (06:44 بتوقيت غرينيتش) في منطقة على بعد 50 كلم عن شمال مدينة تايتونغ وعلى عمق عشرة كيلومترات.وبحسب تقديرات علماء الزلازل الصينيين، فقد بلغت قوة الزلزال 6.9 درجة، وكان مركزه في مقاطعة هوالين، على الساحل الشرقي لجزيرة تايوان.كذلك، حذر خبراء الأرصاد الجوية في اليابان من خطر تسونامي في محافظة مياغي، مشيرين إلى أنه بالقرب من الساحل الذي يقع فيه مركز الهزات، قد يصل ارتفاع الأمواج إلى متر واحد.وقالت إنه في الوقت الحالي، لا توجد معلومات حول ما إذا كان قد وصل إلى شواطئ مياغي، وحذرت سكان المناطق الساحلية من خطر الاقتراب من الساحل.وتزامناً مع ذلك، فقد شكلت الحكومة اليابانية غرفة عمليات للطوارئ تحسباً لأي طارئ.وبحسب وكالة "كيودو"، فإن الزلزال لم يؤد إلى حالات طارئة في المنشآت النووية الموجودة في تلك المنطقة.