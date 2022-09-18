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وداع إليزابيث الثانية.. الأحفاد يحيطون بنعش جدتهم الملكة وهاري يلفت الأنظار

Lebanon 24
18-09-2022 | 06:25
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أقام أحفاد الملكة إليزابيث الثمانية وقفة احترام لمدة 15 دقيقة حول نعشها، وكان بينهم الأميران وليام وهاري اللذان ارتديا الزي العسكري بناءً على طلب الملك تشارلز الثالث.

وأخفض الأحفاد رؤوسهم، إجلالا لروح الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في المراسم التي أجريت مساء السبت، بينما استمرت الحشود بالتقدم في قاعة وستمنستر وسط لندن لإلقاء نظرة الوداع، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
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وظهر الأمير هاري يبكي على جدته، وهذه هي المرة الأولى التي شوهد، مرتديا الزي العسكري، بعد خدمته في الخطوط الأمامية بأفغانستان، علما أنه فقد هذا الحق بعد تخليه عن واجباته الملكية في عام 2020.

لكنه حصل على استثناء بناءً على طلب الملك تشارلز الثالث.

وارتدى الأمير هاري ميدالية الخدمة التشغيلية في أفغانستان، وميداليات اليوبيل الذهبي والماسي والبلاتيني، ورتب الطيارين في الجيش.

وارتدى أمير ويلز وولي العهد البريطاني وليام ميداليات اليوبيل الذهبي والماسي والبلاتيني ورتب طيار سلاح الجو الملكي البريطاني، الذي خدم فيه.
 
وظهر في المناسبة أيضا أبناء الأمير إدوارد: لويز، وفيكونت سيفيرن، بالقرب من التابوت في القاعة.

وكان هؤلاء جميعا بالإضافة إلى الأحفاد الآخرين قد خفضوا رؤوسهم أثناء وقفة الاحترام بينما كانت ظهورهم للنعش.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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