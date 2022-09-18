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بوريل: على أوكرانيا أن تحدد بشكل مستقل شروط إنهاء النزاع

Lebanon 24
18-09-2022 | 07:30
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قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنه يتوجب على أوكرانيا تحديد شروط إنهاء النزاع مع روسيا بشكل مستقل.

وأضاف بوريل لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، أن الأوكرانيين هم من يجب أن يحددوا الشروط للصراع، وفي الوقت نفسه أقر بأن الأعمال العدائية "يمكن أن تستمر لفترة طويلة".
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كذلك، دعا بوريل الاتحاد الأوروبي إلى "زيادة الدعم لأوكرانيا وتلبية احتياجاتها العسكرية والاقتصادية".

وفي وقت سابق، لفت بوريل إلى أن بعض الأوروبيين يميلون إلى التوقف عن مساعدة أوكرانيا.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كثف الغرب من ضغوطه على موسكو، إذ تم تجميد أصول روسية بمئات المليارات من الدولارات، وقد تبنى الاتحاد الأوروبي وأمريكا سلسلة إجراءات وعقوبات غير مسبوقة ضد روسيا، شملت هيئات عامة وقطاعات اقتصادية حيوية ومسؤولين وأشخاصا عاديين.
 
 
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