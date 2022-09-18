روسيا تكشف: مقتل أكثر من 180 عسكرياً أوكرانياً خلال هجومٍ في نيكولايف

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن مقتل أكثر من 180 عسكرياً أوكرانياً خلال محاولتهم شن هجوم على محور نيكولايف - كريفوي روغ.ووفقاً لبيان وزارة الدفاع، تم القضاء على نحو 100 جندي أوكراني في منطقة زابوروجيه، كما تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية في عدد من مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية 110 عسكريين.وفي مقاطعتي خاركوف وخيرسون، قُتل أكثر من 150 جنديا أوكرانيا بضربات روسية مركزة ودقيقة.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كتيبة "أيدار"الاوكرانية النازية قد خسرت أكثر من نصف عناصرها بالقرب من قرية زايتسيفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.وفي مقاطعة خيرسون، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من اعتراض وتدمير 8 قذائف أوكرانية من نظام "هيمارس" الأمريكي.كذلك، أعلنت وزارة الدفاع عن استهداف نقاط تمركز المرتزقة الأجانب في منطقتي كراماتورسك ونيكولايفكا.