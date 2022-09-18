مشاورات روسية - صينية.. ما هدفها؟



Advertisement قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سيبدأ في وقت لاحق، الأحد، زيارة إلى بكين مدتها يومين، يعقد خلالها اجتماعات ومشاورات أمنية.

وأضافت الوزارة في بيان أوردته وكالة "رويترز" أن "باتروشيف سيحضر الجولة الـ17 من المشاورات الأمنية الاستراتيجية الصينية الروسية والاجتماع السابع للتعاون الأمني بين أجهزة إنفاذ القانون بين البلدين خلال زيارته".



فيما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، بيان عن مجلس الأمن الروسي، أن نيكولاي باتروشيف سيعقد مشاورات روسية صينية بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانج جيتشي.

وأضافت الوزارة في بيان أوردته وكالة "رويترز" أن "باتروشيف سيحضر الجولة الـ17 من المشاورات الأمنية الاستراتيجية الصينية الروسية والاجتماع السابع للتعاون الأمني بين أجهزة إنفاذ القانون بين البلدين خلال زيارته".فيما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، بيان عن مجلس الأمن الروسي، أن نيكولاي باتروشيف سيعقد مشاورات روسية صينية بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانج جيتشي.

وأضاف البيان: "سيناقش الجانبان الأمن العام والعدالة والقانون والنظام مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المركزي".



ويعقد باتروشيف بانتظام اجتماعات مع نظرائه الصينيين، لمناقشة قضايا التعاون بين موسكو وبكين في مجالات الأمن الإقليمي والعالمي والمواجهة المشتركة مع مختلف التحديات والتهديدات.



وتعد زيارة باتروشيف إلى الصين الأولى منذ أن اجتاح فيروس كورونا العالم، إذ كانت المرّة الأخيرة التي سافر فيها إلى هناك في كانون الأول 2019، بهدف إجراء مشاورات في بكين وشنجهاي.



لقاء بوتين وشي وأضاف البيان: "سيناقش الجانبان الأمن العام والعدالة والقانون والنظام مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المركزي".ويعقد باتروشيف بانتظام اجتماعات مع نظرائه الصينيين، لمناقشة قضايا التعاون بين موسكو وبكين في مجالات الأمن الإقليمي والعالمي والمواجهة المشتركة مع مختلف التحديات والتهديدات.وتعد زيارة باتروشيف إلى الصين الأولى منذ أن اجتاح فيروس كورونا العالم، إذ كانت المرّة الأخيرة التي سافر فيها إلى هناك في كانون الأول 2019، بهدف إجراء مشاورات في بكين وشنجهاي.



تأتي الزيارة بعد أيام من لقاء الرئيسين الصيني شي جين بينج نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهاً لوجه للمرة الأولى، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في قمة "منظمة شنجهاي للتعاون" التي احتضنتها العاصمة الأوزبكية سمرقند.

تأتي الزيارة بعد أيام من لقاء الرئيسين الصيني شي جين بينج نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهاً لوجه للمرة الأولى، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في قمة "منظمة شنجهاي للتعاون" التي احتضنتها العاصمة الأوزبكية سمرقند.

وأشاد بوتين، خلال اللقاء بموقف بكين "المتوازن" من غزو أوكرانيا، وندد بـ"محاولات غربية" تهدف إلى إقامة "عالم أحادي القطب"، في حين أكد الرئيس الصيني أن بلاده تسعى للعمل مع روسيا باعتبارهما من "القوى العظمى".



وأضاف بوتين أن روسيا تقدر "موقف الصين المتوازن" تجاه أوكرانيا، مندداً بالجهود الغربية الهادفة إلى إقامة "عالم أحادي القطب"، قائلاً: "محاولات إقامة عالم أحادي القطب اتخذت في الفترة الأخيرة شكلاً قبيحاً للغاية وهي غير مقبولة بتاتاً".



بيسكوف: لا نسعى لحكم العالم وأشاد بوتين، خلال اللقاء بموقف بكين "المتوازن" من غزو أوكرانيا، وندد بـ"محاولات غربية" تهدف إلى إقامة "عالم أحادي القطب"، في حين أكد الرئيس الصيني أن بلاده تسعى للعمل مع روسيا باعتبارهما من "القوى العظمى".وأضاف بوتين أن روسيا تقدر "موقف الصين المتوازن" تجاه أوكرانيا، مندداً بالجهود الغربية الهادفة إلى إقامة "عالم أحادي القطب"، قائلاً: "محاولات إقامة عالم أحادي القطب اتخذت في الفترة الأخيرة شكلاً قبيحاً للغاية وهي غير مقبولة بتاتاً".