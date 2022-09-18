على وقع الحرب الأوكرانية.. "الحدائق الخلفية" لروسيا متوترة

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أعلنت قرغيزستان، الأحد، أن إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا لديها في الصراع الحدودي مع طاجيكستان ارتفع إلى 36، كما أسفر عن إصابة 129.واشتبكت قوات من الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين بسبب نزاع حدودي في الفترة من 14 وحتى 16 أيلول، استخدمت فيه الدبابات وقذائف المورتر والمدفعية والطائرات المسيرة الهجومية لاستهداف مواقع عسكرية حدودية وتجمعات سكنية، مما أسفر عن مقتل 54 على الأقل.وتعود قضايا الحدود في آسيا الوسطى بدرجة كبيرة إلى العصر السوفيتي عندما حاولت موسكو تقسيم المنطقة بين جماعات تقع المناطق السكنية التابعة لها وسط مناطق عرقيات أخرى في الغالب.