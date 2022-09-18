الضيوف والجنود والكنوز.. أرقام مذهلة في جنازة ملكة بريطانيا

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وفي هذا التقرير نستعرض عددا قليلا من مجموعة مذهلة من الأرقام الناتجة عن وفاة الملكة الاي بلغت من العمر 96 عاما بعد 70 عاما من الحكم.



- 2000 شخص: عدد الوجهاء والضيوف الذين سيتواجدون في قاعة في وستمنستر لحضور الجنازة الرسمية، بدءا من الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة الآخرين إلى قادة العالم وبينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البريطانيين الذين ساعدوا في محاربة جائحة فيروس كورونا.



- 800 ضيف سيشاركون في المراسم في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.



- 5949 عسكريا منتشرون في جميع أنحاء المراسم المصممة بدقة والتي بدأت بوفاة الملكة في 8 سبتمبر في بالمورال بالمرتفعات الاسكتلندية. ويتألف هذا العدد من 4416 جندي و847 ضابط بالبحرية و686 من القوات الجوية، بالإضافة إلى ذلك، شارك حوالي 175 من أفراد القوات المسلحة من دول الكومنولث. سيشهد العالم يوم الاثنين، الجنازة الرسمية للملكة إليزالبيث الثانية في ختام عشرة أيام كاملة من الحداد الوطني، حيث من المتوقع أن يشارك مئات الآلاف من الأشخاص المحتشدين في شوارع لندن في الحدث، بالإضافة إلى متابعة الملايين حول العالم.وفي هذا التقرير نستعرض عددا قليلا من مجموعة مذهلة من الأرقام الناتجة عن وفاة الملكة الاي بلغت من العمر 96 عاما بعد 70 عاما من الحكم.- 2000 شخص: عدد الوجهاء والضيوف الذين سيتواجدون في قاعة في وستمنستر لحضور الجنازة الرسمية، بدءا من الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة الآخرين إلى قادة العالم وبينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البريطانيين الذين ساعدوا في محاربة جائحة فيروس كورونا.- 800 ضيف سيشاركون في المراسم في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.- 5949 عسكريا منتشرون في جميع أنحاء المراسم المصممة بدقة والتي بدأت بوفاة الملكة في 8 سبتمبر في بالمورال بالمرتفعات الاسكتلندية. ويتألف هذا العدد من 4416 جندي و847 ضابط بالبحرية و686 من القوات الجوية، بالإضافة إلى ذلك، شارك حوالي 175 من أفراد القوات المسلحة من دول الكومنولث.

- 1650جندي سيشاركون في موكب مهيب لنقل نعش الملكة من وستمنستر إلى ويلينغتون آرك بعد جنازتها. سيصطف الف آخرون في الشوارع على طول طريق الموكب عندما يصل النعش إلى وندسور، سيشارك 410 عسكريًا في الموكب، و480 سيصطفون في الشوارع، و150 حرس شرف و130 آخرين سيؤدون مراسم أخرى.





- مليون شخص تتوقع سلطات النقل في لندن أن يزوروا العاصمة يوم الاثنين؛ كما سيتم تشغيل حوالي 250 خدمة سكك حديدية إضافية لنقل الاشخاص من وإلى المدينة.



- 8 كيلومترات : طول الصف الذي امتد أمام نعش الملكة في قاعة وستمنستر، وامتدت قائمة الانتظار الضخمة من مجلسي البرلمان على طول الضفة الجنوبية لنهر التايمز إلى ساوثوارك بارك. - أكثر من 10000 ضابط شرطة سيؤدون مهمة حفظ الأمن ”المعقدة للغاية” وهي الأكبر في تاريخ شرطة لندن ، في عدد يتجاوز قوات شرطة التي امنت أولمبياد لندن 2012.- مليون شخص تتوقع سلطات النقل في لندن أن يزوروا العاصمة يوم الاثنين؛ كما سيتم تشغيل حوالي 250 خدمة سكك حديدية إضافية لنقل الاشخاص من وإلى المدينة.- 8 كيلومترات : طول الصف الذي امتد أمام نعش الملكة في قاعة وستمنستر، وامتدت قائمة الانتظار الضخمة من مجلسي البرلمان على طول الضفة الجنوبية لنهر التايمز إلى ساوثوارك بارك.

- 125: دور السينما التي ستفتح أبوابها لبث الجنازة يوم الاثنين على الهواء مباشرة.



- 2868: عدد قطع ألماس ، إلى جانب 17 ياقوتة و 11 زمردة و 269 لؤلؤة تتألق في تاج إمبريال ستيت الذي استقر على نعش الملكة.



- 2: عدد دقائق الصمت في نهاية الجنازة في وستمنستر.



- 1: نعش يرقد وسط عاصفة استمرت لأيام شهدت مراسم اتسمت بالأبهة والمباركة والحماية، النعش مصنوع من خشب البلوط.