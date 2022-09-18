28
o
بيروت
28
o
طرابلس
9
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
9
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية من نظيره الجزائري لحضور القمة العربية
Lebanon 24
18-09-2022
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، دعوة رسمية لحضور القمة العربية المقرر أن تحتضنها الجزائر في تشرين الثاني المقبل.
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس صالح استقبل اليوم في قصر السلام في بغداد المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي.
Advertisement
وأضافت أن "الوزير نقل تحيات وتقدير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس برهم صالح، وسلّمه دعوة رسمية لحضور القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر في تشرين الثاني القادم".
وتابعت أن "صالح أبلغ الوزير (الجزائري) تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وأكّد قبول الدعوة لحضور القمة ودعمها والمشاركة الفاعلة فيها وإنجاحها باعتبارها مؤتمراً مهماً لتوحيد الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جوزيف أبو فاضل يُفجّر خبراً عن رياض سلامة.. ما الذي يُحضّر؟
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يُفجّر خبراً عن رياض سلامة.. ما الذي يُحضّر؟
06:41 | 2022-09-18
18/09/2022 06:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تلويحٌ بـ"تصعيد" في الشارع.. ماذا سيجري غداً؟
Lebanon 24
تلويحٌ بـ"تصعيد" في الشارع.. ماذا سيجري غداً؟
11:39 | 2022-09-18
18/09/2022 11:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل بارزة.. ماذا جرى بعد ساعات على خطاب نصرالله بالأمس؟
Lebanon 24
تفاصيل بارزة.. ماذا جرى بعد ساعات على خطاب نصرالله بالأمس؟
07:00 | 2022-09-18
18/09/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل راقبت نصرالله وحديثٌ عن "مُفاجأة".. ماذا قيل عن خطاب الأمس؟
Lebanon 24
إسرائيل راقبت نصرالله وحديثٌ عن "مُفاجأة".. ماذا قيل عن خطاب الأمس؟
03:56 | 2022-09-18
18/09/2022 03:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 سنوات... بضائع تعود لرفوف السوبرماركت!
Lebanon 24
بعد 3 سنوات... بضائع تعود لرفوف السوبرماركت!
03:45 | 2022-09-18
18/09/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:30 | 2022-09-18
أوكرانيا تسحب قواتها من البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية
15:00 | 2022-09-18
الرئيس الفلسطيني يلقي خطابا في الأمم المتحدة الجمعة المقبل
14:30 | 2022-09-18
نانسي بيلوسي تزور النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية للأرمن في يريفان
14:00 | 2022-09-18
العالم يودّع الملكة اليزابيت... خطة امنية لم تشهدها بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية
13:00 | 2022-09-18
ما المقتنيات والأملاك التي تركتها الملكة لابنها تشارلز؟
12:53 | 2022-09-18
حماس: لتصعيد المقاومة الشاملة
فيديو
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-09-17
18/09/2022 22:51:52
Lebanon 24
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
00:37 | 2022-09-17
18/09/2022 22:51:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
18/09/2022 22:51:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact