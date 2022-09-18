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عربي-دولي

الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية من نظيره الجزائري لحضور القمة العربية

Lebanon 24
18-09-2022 | 13:30
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تلقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، دعوة رسمية لحضور القمة العربية المقرر أن تحتضنها الجزائر في تشرين الثاني المقبل.
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس صالح استقبل اليوم في قصر السلام في بغداد المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي.
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وأضافت أن "الوزير نقل تحيات وتقدير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس برهم صالح، وسلّمه دعوة رسمية لحضور القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر في تشرين الثاني القادم".
وتابعت أن "صالح أبلغ الوزير (الجزائري) تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وأكّد قبول الدعوة لحضور القمة ودعمها والمشاركة الفاعلة فيها وإنجاحها باعتبارها مؤتمراً مهماً لتوحيد الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك".
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