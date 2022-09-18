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نانسي بيلوسي تزور النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية للأرمن في يريفان

Lebanon 24
18-09-2022 | 14:30
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قال البرلمان الأرميني، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زارت مجمع تيستسرناكابيرد التذكاري في يريفان اليوم الأحد.
وذكر في بيان: "الوفد الذي ترأسته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الموجود في أرمينيا، زار في 18 سبتمبر (أيلول)، برفقة ألين سيمونيان (رئيس البرلمان الأرميني) مجمع تيستسرناكابيرد التذكاري".
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وأضاف البيان أن أعضاء الوفد وضعوا إكليلا من الزهور قرب "النار الخالدة" تخليدا لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن. كما اطلع الوفد الأمريكي على الوثائق الخاصة بالإبادة الجماعية.
وقال المكتب الصحفي للبرلمان: "دعونا نذكر أن نانسي بيلوسي كان لها إسهام كبير في تبني القرار الخاص بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، والذي صدر في الدورة الثانية من ولاية نانسي بيلوسي كرئيسة لمجلس النواب".
 
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