الرئيس الفلسطيني يلقي خطابا في الأمم المتحدة الجمعة المقبل

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غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إيرلندا في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، بأن أبو مازن قد وصل أمس السبت، إلى العاصمة الإيرلندية دبلن، حيث التقى خلالها بالرئيس الإيرلندي مايكل هيغنز، ورئيس الوزراء ميهول مارتن، ووزير خارجيته سيمون كوفين.وأشارت إلى أنه من المفترض أن يلقي الرئيس الفلسطينية يوم الجمعة المقبل، الموافق الثالث والعشرين من شهر أيلول الجاري، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77.