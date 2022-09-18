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عربي-دولي

الرئيس الفلسطيني يلقي خطابا في الأمم المتحدة الجمعة المقبل

Lebanon 24
18-09-2022 | 15:00
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غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إيرلندا في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، بأن أبو مازن قد وصل أمس السبت، إلى العاصمة الإيرلندية دبلن، حيث التقى خلالها بالرئيس الإيرلندي مايكل هيغنز، ورئيس الوزراء ميهول مارتن، ووزير خارجيته سيمون كوفين.
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وأشارت إلى أنه من المفترض أن يلقي الرئيس الفلسطينية يوم الجمعة المقبل، الموافق الثالث والعشرين من شهر أيلول الجاري، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77.
ولفتت إلى أن الرئيس الفلسطيني يرافقه وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية رياض المالكي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.
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