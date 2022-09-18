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عربي-دولي

أوكرانيا تسحب قواتها من البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية

Lebanon 24
18-09-2022 | 15:30
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عاد 250 جنديا أوكرانيا مع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونسكو" إلى ديارهم للمشاركة في المعارك الدائرة هناك.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأحد: "عندما تم الإعلان عن انسحاب وحدة الطيران الأوكرانية في آذار، حذر دبلوماسيون من أنها قد تترك بعثة الأمم المتحدة تعاني من نقص شديد في المروحيات".
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وتابعت: "هذه عناصر حيوية في القتال ضد مختلف الجماعات المتمردة المتمركزة في الغابات الكثيفة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".
شكلت المروحيات الأوكرانية الثماني نحو ثلث أسطول الأمم المتحدة، بحسب المصدر ذاته.
ومنذ إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في فبراير/شباط الماضي، سحبت أوكرانيا جنودها المشاركين في بعثات حفظ السلام الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
وتتعرض بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالفعل لضغوط في البلاد.
وتعرضت لانتقادات على نطاق واسع لفشلها في القيام بما يكفي لاستعادة السلام في الشرق، حيث عملت جماعات مسلحة عديدة على مدى ثلاثة عقود، وقتلت واغتصبت ونهبت ثروات المنطقة من المعادن مثل الذهب والماس.
في تموز، لقي 36 شخصا، بينهم أربعة من قوات حفظ السلام الأممية، مصرعهم، عندما نهب محتجون مباني تابعة للأمم المتحدة في مدن شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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