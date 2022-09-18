حماس: لتصعيد المقاومة الشاملة

دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، إلى "تصعيد المقاومة الشاملة ردا على سياسة الاحتلال الاسرائيلي".

وقال الناطق باسم "حماس"، فوزي برهوم، في تصريحات صحفية، إن "تسييج الاحتلال الاسرائيلي مساحات شاسعة من أراضي "خربة إحميّر" التابعة لخربة "الفارسية" في الأغوار الشمالية، بهدف الاستيلاء عليها لصالح مشاريعه الاستيطانية، تعدّ سرقة وجريمة موصوفة تأتي في إطار عدوانه المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

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وأكد أن "استمرار الاحتلال في سياسة التهجير والتطهير العرقي بحق أبناء شعبنا لن يفلح في طمس معالم الأرض التاريخية، ولن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة".

وثمّن برهوم، "الحراك المتواصل في عموم الضفة الغربية المحتلة"، داعيًا "جماهير الشعب الفلسطيني إلى توسيع دائرة المقاومة والاشتباك مع العدو ومستوطنيه بكل الأدوات والوسائل المتاحة حتى دحرهم عن أرضنا".