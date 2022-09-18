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عربي-دولي
واشنطن: ليس من الواضح كيف سترد روسيا بعد تراجع قواتها في أوكرانيا
Lebanon 24
18-09-2022
|
04:00
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أعلن رئيس أركان الجيش الأميركي، الجنرال مارك ميلي، الأحد، أنه ليس من الواضح كيف سترد روسيا بعد تراجع قواتها في أوكرانيا.
وزار رئيس أركان الجيش الأميركي قاعدة لبلاده في بولندا، داعيا إلى اليقظة من تحركات روسيا.
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هذا وقالت بريطانيا، اليوم الأحد، إن روسيا وسعت ضرباتها على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا الأسبوع الماضي ومن المرجح أن توسع نطاق أهدافها أكثر، فيما حاول أوكرانيون عائدون إلى المناطق التي انسحبت منها القوات الروسية العثور على جثث ذويهم.
وفي تحديث لمعلومات مخابراتية، قالت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر إن روسيا أطلقت عدة آلاف من الصواريخ بعيدة المدى على أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية.
وأضافت الوزارة في تغريدة: "مع هذا، زادت روسيا في الأيام السبعة الماضية استهدافها للبنية التحتية المدنية حتى عندما لا يكون هناك على الأرجح أي تأثير فوري". وأشارت إلى أن الضربات أصابت أهدافاً منها شبكة كهرباء وسد.
وقالت الوزارة: "في الوقت الذي تواجه فيه انتكاسات على الخطوط الأمامية، من المحتمل أن تكون روسيا قد وسعت نطاق المواقع التي تستعد لضربها في محاولة لإضعاف معنويات الشعب والحكومة في أوكرانيا مباشرة".
بدورهم، ذكر حكام مناطق في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن خمسة مدنيين قتلوا في هجمات روسية على منطقة دونيتسك في اليوم السابق، كما تضررت العديد من البنايات الخاصة المرتفعة وخطوط أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء في ضربات روسية في منطقة نيكوبول.
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