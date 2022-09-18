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عربي-دولي
واشنطن تحاول استمالة أرمينيا للتخلّي عن حلف عسكري مع موسكو
Lebanon 24
18-09-2022
|
17:36
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دانت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، بشدة، أمس، ما وصفتها بالهجمات الحدودية غير المشروعة التي شنّتها أذربيجان على أرمينيا، واستغلت زيارتها للحليف العسكري لروسيا للتعهد بدعم أميركي لسيادة أرمينيا.
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وأشارت بيلوسي، خلال حديث في يريفان، إلى أن زيارتها تكتسب أهمية خاصة في أعقاب الهجمات غير المشروعة والمميتة التي شنتها أذربيجان على الأراضي الأرمينية، والتي قادت إلى اشتباكات حدودية أودت بحياة أكثر من مئتي شخص.
وقالت: "ندين تلك الهجمات بشدة... الأذريجانيون هم من بدأوا هذا، ولا بدّ من اعتراف بذلك".
وذكرت أن من الواضح أن القتال الحدودي اندلع نتيجة الهجمات الأذربيجانية على أرمينيا، وأنه ينبغي توضيح التسلسل الزمني للصراع.
وأشارت إلى إن الولايات المتحدة تنصت لأرمينيا فيما يتعلق باحتياجاتها الدفاعية، مضيفة أن واشنطن تريد مساعدة أرمينيا ودعمها فيما وصفته بأنه صراع عالمي بين الديموقراطية والاستبداد.
وأوضحت: "الديمقراطية والسيادة ووحدة أراضي أرمينيا مهمة للغاية بالنسبة إلينا. نحن هنا لتقديم مساعدتنا العملية، والخيار لأرمينيا. نحن هنا للتعبير عن استعدادنا".
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