واشنطن تحاول استمالة أرمينيا للتخلّي عن حلف عسكري مع موسكو

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دانت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، بشدة، أمس، ما وصفتها بالهجمات الحدودية غير المشروعة التي شنّتها أذربيجان على أرمينيا، واستغلت زيارتها للحليف العسكري لروسيا للتعهد بدعم أميركي لسيادة أرمينيا.وأشارت بيلوسي، خلال حديث في يريفان، إلى أن زيارتها تكتسب أهمية خاصة في أعقاب الهجمات غير المشروعة والمميتة التي شنتها أذربيجان على الأراضي الأرمينية، والتي قادت إلى اشتباكات حدودية أودت بحياة أكثر من مئتي شخص.وقالت: "ندين تلك الهجمات بشدة... الأذريجانيون هم من بدأوا هذا، ولا بدّ من اعتراف بذلك".