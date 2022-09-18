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عربي-دولي
الملك تشارلز لبريطانيا والعالم: شكرا لكم على رسائل التعزية والتعاطف والدعم
Lebanon 24
18-09-2022
|
18:35
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وجّه الملك تشارلز الشكر للشعب البريطاني ومختلف شعوب العالم أمس الأحد على رسائل التعاطف التي قدموها بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.
وستقام الجنازة الرسمية لإليزابيث في كنيسة وستمنستر أبي في لندن اليوم الاثنين، في ختام مراسم رسمية وحداد على مدى عشرة أيام أشاد خلالها مئات الآلاف من الناس بالملكة، التي توفيت عن عمر 96، لما فعلته خلال سبعة عقود تربعت فيها على العرش.
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وقال الملك تشارلز، الذي جاب المملكة المتحدة منذ وفاة والدته، في بيان: "على مدى الأيام العشرة الماضية، تأثرت أنا وزوجتي بشدة برسائل التعزية والدعم العديدة التي تلقيناها من هذا البلد ومن جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "في لندن وإدنبرة وهيلزبورو وكارديف، تأثرنا بدرجة لا توصف بكل من تحمل عناء المجيء والتعبير عن تقديره للجهود التي بذلتها والدتي العزيزة، الملكة الراحلة، طوال حياتها".
وتابع: "بينما نستعد جميعا لوداعها الأخير، أردت ببساطة أن أغتنم هذه الفرصة لأقول شكرا لكل هؤلاء الأشخاص الذين لا حصر لهم والذين قدموا مثل هذا الدعم والراحة لعائلتي ولي في هذا الوقت الحزين".
وبعد القداس في وستمنستر آبي، سيُنقل نعش الملكة إلى وندسور حيث ستُدفن لاحقا مع الأمير فيليب الذي جمعها به رباط الزواج على مدى 73 عاماً.
وسيؤذن ذلك بنهاية فترة الحداد في أنحاء بريطانيا، على الرغم من أن حداد الأسرة المالكة سيستمر لسبعة أيام أخرى.
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