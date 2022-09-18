زيلينسكي: نحضر لتحرير أوكرانيا "كلها"

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تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده لن تتوقف عن الهجوم المضاد، الذي أدى إلى استعادة بلدات ومدن من القوات الروسية، حيث استمرت المعارك في مساحة واسعة من أوكرانيا، الأحد.وذكر زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو، قائمة من البلدات التي استعادتها أوكرانيا في زحفها السريع عبر الشمال الشرقي.وقال: "ربما يبدو الآن للبعض منكم أنه بعد سلسلة من الانتصارات أننا نهدأ. لكن هذا ليس هدوءا. هذا هو التحضير للمسلسل التالي، لأن أوكرانيا يجب أن تكون حرة، كلها".وقالت القيادة العسكرية الأوكرانية إن قواتها أمنت الضفة الشرقية لنهر أوسكيل يوم السبت.وكان النهر، الذي يتدفق جنوبا من روسيا إلى أوكرانيا، بمثابة فاصل طبيعي في الخطوط الأمامية التي ظهرت حديثا منذ بدء هجوم كييف المضاد.