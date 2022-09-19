تعرّض قاعدة أميركية في سوريا لهجوم صاروخي "فاشل"!

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعرض قاعدة تضم قوات ومعدات أميركية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في سوريا، لهجوم صاروخي "فاشل".

وقالت الوزارة في بيان إنه "في حوالي الساعة 7:05 مساء أمس الأحد، فشل هجوم صاروخي استهدف قاعدة القرية الخضراء شمال شرقي سوريا في ضرب القوات أو المعدات الأميركية أو قوات التحالف".

وأضاف البيان: "استهدفت 3 صواريخ عيار 107 مليمترات القاعدة. تم العثور على صاروخ رابع مع أنابيب صاروخية عند نقطة الإطلاق، على بعد حوالي 5 كيلومترات".

وقالت وزارة الدفاع إن القوات الأميركية في شمال شرق سوريا تحقق في الحادث.

(سكاي نيوز)