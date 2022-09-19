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تعرّض قاعدة أميركية في سوريا لهجوم صاروخي "فاشل"!

Lebanon 24
19-09-2022 | 00:00
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أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعرض قاعدة تضم قوات ومعدات أميركية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في سوريا، لهجوم صاروخي "فاشل".

 

وقالت الوزارة في بيان إنه "في حوالي الساعة 7:05 مساء أمس الأحد، فشل هجوم صاروخي استهدف قاعدة القرية الخضراء شمال شرقي سوريا في ضرب القوات أو المعدات الأميركية أو قوات التحالف".

 

وأضاف البيان: "استهدفت 3 صواريخ عيار 107 مليمترات القاعدة. تم العثور على صاروخ رابع مع أنابيب صاروخية عند نقطة الإطلاق، على بعد حوالي 5 كيلومترات".

 

وقالت وزارة الدفاع إن القوات الأميركية في شمال شرق سوريا تحقق في الحادث.

(سكاي نيوز)

 

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المصدر: سكاي نيوز
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