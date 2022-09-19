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عربي-دولي

غوتيريش: المفاوضات المباشرة بين بوتين وزيلينسكي بعيدة

Lebanon 24
19-09-2022 | 01:00
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعيدة، مضيفا أنه مستعد للمساهمة لها.
وقال غوتيريش لوكالة سبوتنيك ردا على سؤال حول أفق هذه المحادثات: "أعتقد أنه من المهم خلق ظروف للتوصل إلى السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، للقانون الدولي، لكن إذا كنا واقعيين، فأعتقد أننا بعيدون عن هذه الإمكانية، وقد يكون من الصعب إجراء مفاوضات مباشرة بين هذين الرئيسين".
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وأضاف غوتيريش أنه مستعد لتقديم خدماته للمساهمة لهذه المفاوضات، لكن إجراؤها يعتمد على رغبة بوتين وزيلينسكي.
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