الوداع الأخير للملكة اليزابيت الثانية... العالم يسير على نبض العاصمة البريطانية (صور)

تتجه الانظار الى العاصمة البريطانية، حيث سيسير العالم اليوم على نبض وداع الملكة اليزابيت الثانية التي رحلت بعد حوالي 70 سنة من التربع على العرش الملكي.

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وما يجذب المتابعون من مختلف الدول هو "البروتوكول" المعتمد في وداع الملكة الذي يشكل علامة فارقة لبريطانيا وعلامة مدهشة للعالم الذي يعيش في ظل زمن السرعة والتكنولوجيا.

ومن المتوقع ان تتمثل مختلف الادول في جنازة الملكة، اذ ستشهد العاصمة البريطانية حضور رؤساء دول وملوك وسلاطين ورؤساء حكومات.

مشاركة عربية واسعة

وفي هذا الأطار، أشارت "الجزيرة" الى ان جنازة الملكة ستشهد مشاركة عربية واسعة، اذ سيحضر كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك الأردن عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.





بدورها، قالت وكالة رويترز إن قائمة القادة العرب المتوقع مشاركتهم في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية تشمل أيضا سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. كما يشارك في الجنازة رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكذلك رؤساء الوزراء المصري مصطفى مدبولي والجزائري أيمن بن عبد الرحمن والفلسطيني محمد اشتية ، إضافة إلى موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، والأمير مولاي رشيد شقيق الملك محمد السادس.بدورها، قالت وكالة رويترز إن قائمة القادة العرب المتوقع مشاركتهم في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية تشمل أيضا سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

لبنان



وقد شارك الرئيس ميقاتي وعقيلته السيدة مي، وعدد كبير من رؤساء الدول والحكومات في القاء نظرة الوداع على نعش الملكة بعد ظهر اليوم في قاعة ويستمنستر.

كما دوّن الرئيس ميقاتي في سجل التعازي الكلمة الاتية: "باسمي وباسم الشعب اللبناني، ومع الملايين في كل أنحاء العالم ، نحيي ذكرى الملكة إليزابيث الثانية التي كانت رمزًا للإخلاص والالتزام الوطنيين للمملكة المتحدة. نعرب عن خالص تعازينا لجلالة الملك تشارلز الثالث ولعقيلته جلالة الملكة ولجميع أفراد العائلة المالكة".

ووصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الى بريطانيا لتمثيل لبنان في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية.وقد شارك الرئيس ميقاتي وعقيلته السيدة مي، وعدد كبير من رؤساء الدول والحكومات في القاء نظرة الوداع على نعش الملكة بعد ظهر اليوم في قاعة ويستمنستر.كما دوّن الرئيس ميقاتي في سجل التعازي الكلمة الاتية: "باسمي وباسم الشعب اللبناني، ومع الملايين في كل أنحاء العالم ، نحيي ذكرى الملكة إليزابيث الثانية التي كانت رمزًا للإخلاص والالتزام الوطنيين للمملكة المتحدة. نعرب عن خالص تعازينا لجلالة الملك تشارلز الثالث ولعقيلته جلالة الملكة ولجميع أفراد العائلة المالكة".

وقالت "العربية أن اليوم الاثنين يشكل تحديا أمنيا استثنائيا للعاصمة البريطانية لندن يتمثل بجنازة الملكة إليزابيث الثانية التي بلغت من العمر 96 عاما بعد 70 عاما من الحكم ومن أجل تلك المناسبة وضعت بريطانيا خطة وصفت بأكبر عملية لضبط الأمن والحماية في تاريخ المملكة منذ الحرب العالمية الثانية.



سيشهد العالم اليوم الجنازة الملكية أو جنازة القرن كما سماها البعض مجازا في ختام عشرة أيام كاملة من الحداد الوطني، ويتوقع مشاركة مئات الآلاف من الأشخاص المحتشدين في شوارع لندن في الحدث، فضلا عن متابعة الملايين حول العالم، للنعش الذي رقد وسط عاصفة استمرت لأيام شهدت مراسم اتسمت بالرقي والمباركة والحماية، النعش مصنوع من خشب البلوط.







بلغة الأرقام

2000 شخص هو عدد الوجهاء والضيوف الذين سيتواجدون في قاعة في وستمنستر لحضور الجنازة الرسمية، بدءا من الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة الآخرين إلى قادة العالم وبينهم الرئيس الأميركي جو بايدن والسيدة الأميركية الأولى، جيل بايدن، اللذان ألقيا نظرة الوداع على نعش ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية في قاعة وستمنستر في لندن، الأحد، إلى جانب البريطانيين الذين سيقفون دقيقتي صمت في نهاية الجنازة في وستمنستر.



800 ضيف سيشاركون في المراسم في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.



5949 عسكريا منتشرون في جميع أنحاء المراسم المصممة بدقة والتي بدأت بوفاة الملكة في 8 سبتمبر في بالمورال بالمرتفعات الاسكتلندية.

ويتألف هذا العدد من 4416 جندي و847 ضابط بالبحرية و686 من القوات الجوية، بالإضافة إلى ذلك، شارك حوالي 175 من أفراد القوات المسلحة من دول الكومنولث.



1650جندي سيشاركون في موكب مهيب لنقل نعش الملكة من وستمنستر إلى ويلينغتون آرك بعد جنازتها. سيصطف ألف آخرون في الشوارع على طول طريق الموكب عندما يصل النعش إلى وندسور، سيشارك 410 عسكريًا في الموكب، و480 سيصطفون في الشوارع، و150 حرس شرف و130 آخرين سيؤدون مراسم أخرى.



أكثر من 10000 ضابط شرطة سيؤدون مهمة حفظ الأمن "المعقدة للغاية" وهي الأكبر في تاريخ شرطة لندن، في عدد يتجاوز قوات شرطة التي امنت أولمبياد لندن 2012.



مليون شخص تتوقع سلطات النقل في لندن أن يزوروا العاصمة الاثنين؛ كما سيتم تشغيل حوالي 250 خدمة سكك حديدية إضافية لنقل الاشخاص من وإلى المدينة.



8 كيلومترات هو طول الصف الذي امتد أمام نعش الملكة في قاعة وستمنستر، وامتدت قائمة الانتظار الضخمة من مجلسي البرلمان على طول الضفة الجنوبية لنهر التايمز إلى ساوثوارك بارك.



125 دور السينما التي ستفتح أبوابها لبث الجنازة الاثنين على الهواء مباشرة.



2868 عدد قطع ألماس ، إلى جانب 17 ياقوتة و 11 زمردة و 269 لؤلؤة تتألق في تاج إمبريال ستيت الذي استقر على نعش الملكة. 2000 شخص هو عدد الوجهاء والضيوف الذين سيتواجدون في قاعة في وستمنستر لحضور الجنازة الرسمية، بدءا من الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة الآخرين إلى قادة العالم وبينهم الرئيس الأميركي جو بايدن والسيدة الأميركية الأولى، جيل بايدن، اللذان ألقيا نظرة الوداع على نعش ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية في قاعة وستمنستر في لندن، الأحد، إلى جانب البريطانيين الذين سيقفون دقيقتي صمت في نهاية الجنازة في وستمنستر.800 ضيف سيشاركون في المراسم في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.5949 عسكريا منتشرون في جميع أنحاء المراسم المصممة بدقة والتي بدأت بوفاة الملكة في 8 سبتمبر في بالمورال بالمرتفعات الاسكتلندية.ويتألف هذا العدد من 4416 جندي و847 ضابط بالبحرية و686 من القوات الجوية، بالإضافة إلى ذلك، شارك حوالي 175 من أفراد القوات المسلحة من دول الكومنولث.1650جندي سيشاركون في موكب مهيب لنقل نعش الملكة من وستمنستر إلى ويلينغتون آرك بعد جنازتها. سيصطف ألف آخرون في الشوارع على طول طريق الموكب عندما يصل النعش إلى وندسور، سيشارك 410 عسكريًا في الموكب، و480 سيصطفون في الشوارع، و150 حرس شرف و130 آخرين سيؤدون مراسم أخرى.أكثر من 10000 ضابط شرطة سيؤدون مهمة حفظ الأمن "المعقدة للغاية" وهي الأكبر في تاريخ شرطة لندن، في عدد يتجاوز قوات شرطة التي امنت أولمبياد لندن 2012.مليون شخص تتوقع سلطات النقل في لندن أن يزوروا العاصمة الاثنين؛ كما سيتم تشغيل حوالي 250 خدمة سكك حديدية إضافية لنقل الاشخاص من وإلى المدينة.8 كيلومترات هو طول الصف الذي امتد أمام نعش الملكة في قاعة وستمنستر، وامتدت قائمة الانتظار الضخمة من مجلسي البرلمان على طول الضفة الجنوبية لنهر التايمز إلى ساوثوارك بارك.125 دور السينما التي ستفتح أبوابها لبث الجنازة الاثنين على الهواء مباشرة.2868 عدد قطع ألماس ، إلى جانب 17 ياقوتة و 11 زمردة و 269 لؤلؤة تتألق في تاج إمبريال ستيت الذي استقر على نعش الملكة.







"حب الابن"

ورغم تلك المراسم الرسمية والدبلوماسية رفيعة المستوى للجنازة، فبالنسبة لعائلة الملكة، فإنهم يودعون الأم والجدة والجدة الكبرى.



وأثنى الأمير آندرو، الابن الثاني للملكة، على والدته الأحد قائلا "مامي، أمي، جلالتك" مشيرا إلى الأدوار الثلاثة التي قال إن إليزابيث أدتها خلال فترة جلوسها على العرش.



وقال "مامي، حبك لابن (هو أنا) وعطفك ورعايتك وثقتك سأُجلَّها إلى الأبد".



وجُرد آندرو، الذي اشتهر بأنه الابن المدلل للملكة، من لقب "صاحب السمو الملكي" ومُنع من أداء المهام الملكية بعد فضيحة تسببت فيها صداقته لرجل المال الأميركي جيفري إبستين المدان باعتداءات جنسية ومزاعم ارتكابه اعتداء جنسيا جراء هذه الصداقة.



ولم تُوجه إليه أي تهمة بارتكاب فعل جنائي، ونفى ارتكاب أي خطأ لكنه دفع أموالا لتسوية قضية أمام محكمة مدنية أميريكية حسب مصادر إعلامية.



ومساء السبت، انضمت ابنتاه إلى أحفاد الملكة الستة الآخرين، بمن فيهم نجلا تشارلز الأميران وليام وهاري، في وقفة صامتة أمام نعشها.



وقالت كاميلا، عقيلة الملك الجديد، إن ابتسامة الملكة الراحلة "لا تُنسى"، وذلك في رسالة تقدير للملكة الراحلة نُشرت الأحد. ورغم تلك المراسم الرسمية والدبلوماسية رفيعة المستوى للجنازة، فبالنسبة لعائلة الملكة، فإنهم يودعون الأم والجدة والجدة الكبرى.وأثنى الأمير آندرو، الابن الثاني للملكة، على والدته الأحد قائلا "مامي، أمي، جلالتك" مشيرا إلى الأدوار الثلاثة التي قال إن إليزابيث أدتها خلال فترة جلوسها على العرش.وقال "مامي، حبك لابن (هو أنا) وعطفك ورعايتك وثقتك سأُجلَّها إلى الأبد".وجُرد آندرو، الذي اشتهر بأنه الابن المدلل للملكة، من لقب "صاحب السمو الملكي" ومُنع من أداء المهام الملكية بعد فضيحة تسببت فيها صداقته لرجل المال الأميركي جيفري إبستين المدان باعتداءات جنسية ومزاعم ارتكابه اعتداء جنسيا جراء هذه الصداقة.ولم تُوجه إليه أي تهمة بارتكاب فعل جنائي، ونفى ارتكاب أي خطأ لكنه دفع أموالا لتسوية قضية أمام محكمة مدنية أميريكية حسب مصادر إعلامية.ومساء السبت، انضمت ابنتاه إلى أحفاد الملكة الستة الآخرين، بمن فيهم نجلا تشارلز الأميران وليام وهاري، في وقفة صامتة أمام نعشها.وقالت كاميلا، عقيلة الملك الجديد، إن ابتسامة الملكة الراحلة "لا تُنسى"، وذلك في رسالة تقدير للملكة الراحلة نُشرت الأحد.