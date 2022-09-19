28
o
بيروت
30
o
طرابلس
9
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
9
o
بشري
30
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
التحالف: تعنت الحوثي يفشل محادثات إطلاق أسراهم
Lebanon 24
19-09-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، إن تعنت الحوثيين في محادثات عمّان الأخيرة أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب.
وأوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد ركن تركي المالكي، أن الحوثيين يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم الأكثر إنسانية.
Advertisement
وأضاف العميد المالكي أن التحالف عرض على الحوثيين زيارة أسراهم ولم يجد منهم الجدية والعزيمة الصادقة.
وأكد العميد المالكي أن تحالف دعم الشرعية يبذل مساعي حثيثة أمام تعنت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى ولم شمل العائلات.
وتهدف اجتماعات عمان لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة السجناء والمعتقلين الذين سيطلق سراحهم.
وبحثت الاجتماعات تبادل كشوف بأسماء نحو 2000 معتقل وأسير، بينهم 600 أسير حوثي لدى الحكومة الشرعية تم تأكيد وجودهم، إضافة إلى 1200 معتقل وأسير لدى ميليشيات الحوثي، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم، فيما تحال بقية الأسماء التي لم يتم التأكد منها إلى لجنتي تبادل الجثامين والبحث عن المفقودين.
وواجه تنفيذ هذا الاتفاق الذي أعلن عنه في محادثات السويد، عراقيل تتمثل في إنكار الحوثيين لآلاف الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى تقديم أسماء قتلى المواجهات من عناصرهم ضمن قوائم الأسرى لدى الجيش اليمني الوطني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جوزيف أبو فاضل يُفجّر خبراً عن رياض سلامة.. ما الذي يُحضّر؟
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يُفجّر خبراً عن رياض سلامة.. ما الذي يُحضّر؟
06:41 | 2022-09-18
18/09/2022 06:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تلويحٌ بـ"تصعيد" في الشارع.. ماذا سيجري غداً؟
Lebanon 24
تلويحٌ بـ"تصعيد" في الشارع.. ماذا سيجري غداً؟
11:39 | 2022-09-18
18/09/2022 11:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل بارزة.. ماذا جرى بعد ساعات على خطاب نصرالله بالأمس؟
Lebanon 24
تفاصيل بارزة.. ماذا جرى بعد ساعات على خطاب نصرالله بالأمس؟
07:00 | 2022-09-18
18/09/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 سنوات... بضائع تعود لرفوف السوبرماركت!
Lebanon 24
بعد 3 سنوات... بضائع تعود لرفوف السوبرماركت!
03:45 | 2022-09-18
18/09/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل راقبت نصرالله وحديثٌ عن "مُفاجأة".. ماذا قيل عن خطاب الأمس؟
Lebanon 24
إسرائيل راقبت نصرالله وحديثٌ عن "مُفاجأة".. ماذا قيل عن خطاب الأمس؟
03:56 | 2022-09-18
18/09/2022 03:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:07 | 2022-09-19
البابا فرنسيس يغيب عن جنازة الملكة اليزابيت
03:00 | 2022-09-19
التحقيق مع الغنوشي ونائبه بتهمة إرسال تونسيين لمناطق الإرهاب
02:30 | 2022-09-19
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
01:30 | 2022-09-19
ارتفاع ضحايا الفيضانات في السودان إلى 136 قتيلا
01:00 | 2022-09-19
غوتيريش: المفاوضات المباشرة بين بوتين وزيلينسكي بعيدة
00:11 | 2022-09-19
سهرة الامراء حول نعش الملكة اليزابيت... أزياء عسكرية و"بروتوكول" صارم
فيديو
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
Lebanon 24
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
02:30 | 2022-09-19
19/09/2022 10:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-09-17
19/09/2022 10:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
00:37 | 2022-09-17
19/09/2022 10:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact