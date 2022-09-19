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عربي-دولي
سهرة الامراء حول نعش الملكة اليزابيت... أزياء عسكرية و"بروتوكول" صارم
Lebanon 24
19-09-2022
|
00:11
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فيما يعرف في التقليد الملكي البريطاني بـ"سهرة الأمراء"، اجتمع الأحفاد الثمانية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية بقاعة ويستمنستر في البرلمان بالعاصمة البريطانية لندن من أجل تقديم التحية لجدتهم التي فارقت الحياة.
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ووقف الأمراء الثمانية أمام نعش الملكة في مشهد أثار موجة تأثر بالغة في البلاد، وذلك بعد ساعات من حضور أبناء الملكة الأربعة إلى القاعة حيث ودعوا والدتهم.
واحتلّت صور الأبناء الأربعة وهم يرتدون الزيّ العسكريّ ويقفون وظهورهم إلى النعش ورؤوسهم منحنية، الصفحات الأولى في عدد كبير من الصحف البريطانية.
بهذه المناسبة، سُمح لأندرو (ابن الملكة) الذي حُرم من معظم ألقابه العسكرية بعد فضيحة جنسية، بارتداء الزيّ.
وتصدرت صور الملك تشارلز الثالث والأميرة آن وأندرو وإدوارد باللباس العسكري أمام نعش والدتهم، العديد من الصحف.
أزياء ملكية
ونشر قصر باكنغهام تفاصيل الزي الرسمي الذي يرتديه الأمير وليام والأمير هاري في مراسم تكريم جدتهما، إذ ارتدي وليام أمير ويلز زيه "البلوز والرويالز"، الزي الرسمي رقم 1، وشاح غارتر، ونجمة غارتر، ميداليات اليوبيل الذهبي والماسي والبلاتيني وأجنحة طيار سلاح الجو الملكي البريطاني.
في حين ارتدي هاري، دوق ساسكس، زي "البلوز والرويالز"، الزي الرسمي رقم 1، وسام "كيه سي في أو" (KCVO) للرقبة والنجمة، وميدالية الخدمة العملياتية في أفغانستان، والميداليات الذهبية والماسية والبلاتينية اليوبيل وجناح طيار الجيش.
وفي وقت سابق نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) الإخبارية الأميركية عن مصدر ملكي قوله إن وليام أمير ويلز سيقف على رأس تابوت الملكة إليزابيث، وسيقف هاري دوق ساسكس عند قدمه في وقفة تكريم تستغرق 15 دقيقة.
ويأتي ارتداء الأمير هاري الزي العسكري بعد مرور نحو عام ونصف العام على تخليه وزوجته ميغان ماركل دوقة ساسكس عن واجباتهما وامتيازاتهما الملكية في يناير/كانون الثاني 2020.
تدابير أمنية غير مسبوقة
وتستعد لندن وسط تدابير مكثفة لأول جنازة رسمية تقيمها منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل عام 1965.
وتصف شرطة لندن الجنازة بأنها أكبر عملية أمنية تقوم بها على الإطلاق، إذ سيجتمع نحو 100 من رؤساء الدول والحكومات، فضلا عن أفراد العائلة المالكة وحشود ضخمة في الشوارع.
وبالنظر لخصوصية الوضع وحساسيته، فقد تم استدعاء قوات الجيش التي خصصت أكثر من 4500 جندي سواء من الحرس الملكي أو المشاة للمساعدة في تأمين هذا اليوم، ونشر حساب الجيش البريطاني على تويتر صورا للتدريبات التي تقوم بها عناصر الجيش الملكي استعدادا ليوم دفن الملكة. "الجزيرة"
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