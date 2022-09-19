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عربي-دولي

دول البلطيق وبولندا تفرض حظر دخول الروس حاملي تأشيرات دخول دول الاتحاد

Lebanon 24
19-09-2022 | 04:00
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أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، أن إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا وبولندا تفرض حظرا على دخول المواطنين الروس والبيلاروس من حاملي تأشيرات دخول شنغن الصادرة عن الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع غير رسمي في براغ بتاريخ 1 أيلول، على وقف سير اتفاق تسهيل منح تأشيرات دخول بين روسيا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الحصول عليها أصعب، وأكثر مدة وثمناً.
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يشار إلى أنه في 12 أيلول الجاري، علق الاتحاد الأوروبي تماماً اتفاقية تسهيل التأشيرة مع روسيا، والتي كانت سارية منذ عام 2007. والآن، ستطبق القواعد العامة لإصدار التأشيرات على المواطنين الروس: ستكون تكلفة التأشيرة 80 يورو، وستكون هناك حاجة إلى مستندات إضافية لطلب التأشيرة، وسيزداد المدة الزمنية لمعالجة الطلب.
يذكر أن اتفاقية النظام المبسط لإصدار التأشيرات والموقعة بين روسيا وسويسرا دخلت حيز التنفيذ منذ شباط 2011، سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ولكنها جزء من منطقة شنغن.
وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس الماضي، بشأن الصعوبات التي يواجهها الروس في الحصول على التأشيرات، أن الأوروبيين يواصلون نهجهم المعادي لروسيا، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة الرد بالمثل، بل ينبغي الأخذ في الاعتبار المصالح الخاصة للجانب الروسي.
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