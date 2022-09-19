ماذا سيحدث إذا استخدم بوتين السلاح النووي في أوكرانيا؟

كان هناك الكثير من الحديث الحماسي عن "نقطة تحول" في أعقاب التقدم العسكري السريع لأوكرانيا في شمال شرق منطقة خاركيف وما تسميه كييف "إنهاء الاحتلال" عن طريق فرار الروس. هناك نظرية بديلة أقل راحة للديمقراطيات الغربية: أن الحرب تقترب من "لحظة الخطر الأقصى".

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "عادت المخاوف من أن يلجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليائس المحاصر إلى الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية إلى الظهور في الولايات المتحدة وأوروبا. في حديثه الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن أي استخدام من قبل بوتين لأسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا - على سبيل المثال، عن طريق تفجير رأس نووي تكتيكي منخفض القوة - من شأنه أن "يغير وجه الحرب". وقال إن روسيا ستصبح "منبوذة في العالم أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى". ومع ذلك، حتى عندما حذر بايدن من أن رد الولايات المتحدة سيكون "تبعيًا"، رفض القول ما إذا كان سيتضمن عملًا عسكريًا متناسبًا مع الولايات المتحدة أو الناتو. ويشير فحوى تصريحاته إلى أنه لم يثر شخصيًا القضية النووية مع الزعيم الروسي. يعكس هذا القلق المتجدد بشأن أسلحة الدمار الشامل الفخ الذي وضعه بوتين للغرب عندما شن غزوه. من خلال وضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى، ونشر صواريخ ذات قدرة نووية بالقرب من دول الناتو، واستهداف تشرنوبيل ثم محطة زابوريجيا النووية العملاقة، فقد تعمد هو وأتباعه مثل ديمتري ميدفيديف إثارة المخاوف من حدوث كارثة. كانوا يأملون في إضعاف دعم كييف وردع تدخل الناتو المباشر".

وتابعت الصحيفة، "لقد أتت بنتيجة حتى الآن. دخلت الولايات المتحدة والناتو في الفخ منذ البداية. أثناء إمداد أوكرانيا بكميات متزايدة من الأسلحة والعتاد، يواصل بايدن وحلفاؤه تقييد قوة ومدى وجودة هذه الأسلحة لضمان عدم إضعاف موقف بوتين لدرجة دفعه إلى اتخاذ إجراءات متطرفة. ونتيجة لذلك، لا يزال الناتو لا يوفر الدبابات والدفاعات الصاروخية والغطاء الجوي الذي تحتاجه القوات الأوكرانية لتأمين المناطق المحررة والضغط على مصلحتها. تحذو ألمانيا وآخرون حذو واشنطن. في الأسبوع الماضي، طالب المستشار أولاف شولتز بوتين مرة أخرى بالانسحاب من كل الأراضي الأوكرانية - بينما حجب دبابات ليوبارد، التي تقول كييف إنها ضرورية لتحقيق هذه الغاية. فخ بوتين له جوانب خبيثة أخرى، لا سيما حرب الكرملين الاقتصادية الخاطفة على أوروبا. في الواقع، يستخدم الكرملين الغاز والنفط لتفجير قنابل تكلفة المعيشة في كل منزل ومتجر ومصنع خاص. ساسة الاتحاد الأوروبي، الذين اعتقدوا أنهم قادرون على التعامل مع بوتين، متورطون في نفس المواجهة الشبيهة بالحرب التي سعوا إلى تجنبها. البعض يتردد".

وأضافت الصحيفة، "يبدو أن اجتماع بوتين الأسبوع الماضي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لم يجر بسلاسة، حيث كرر الرئيس الصيني الانتقادات الهندية للتأثير العالمي الضار للحرب. لكن شراكتهما الشاملة "بلا حدود" تبدو غير متأثرة. إن الكشف في خاركيف المحررة حديثًا عن مقابر جماعية من نوع بوشا وجرائم حرب ظاهرة يمثل خيطًا آخر من استراتيجية بوتين للتثبيط. رسالته إلى الغرب: "قيمك العالمية" لا معنى لها في العالم الذي أصنعه. من خلال انتهاكه بازدراء لسلطة الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، وقانون حقوق الإنسان، فإنه يضرب نوات الثقة الغربية. إنها لا تشكل نقطة تحول فقط ولكن الأسبوع الذي انفجرت فيه الأساطير الأخرى أيضًا. لقد تم هدم الحجة الانهزامية القائلة بأن أوكرانيا لا يمكنها أن تسود وأن المساعدات العسكرية والاقتصادية الغربية تؤخر فقط ما لا مفر منه. أوكرانيا تفوز، في الوقت الحالي على الأقل، على الرغم من الهمهمة والصخب. ولم يعد يُفترض أن قبضة بوتين على السلطة لا تتزعزع. وتزايدت الانتقادات المحلية، ليس أقلها من مؤيديه القوميين المؤيدين للحرب. غضبهم موجه حاليا للقيادة العسكرية العليا، لكن الجميع يعرف من يقود القادة".

وبحسب الصحيفة، "الآن ليس الوقت المناسب لتخفيف الضغط خوفا مما قد يفعله بوتين. على العكس من ذلك، فقد حان الوقت لتحفيز ذلك. لأنه، من سخرية القدر، فإن بوتين هو المحاصر الآن. يجب ألا يهرب من عواقب أفعاله. بالنسبة لأوروبا والمملكة المتحدة، يعني هذا توسيع إجراءات الطاقة المتواضعة للغاية التي اقترحها رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فان دير لاين الأسبوع الماضي - وإنهاء الاعتماد على الطاقة في موسكو. وهذا يعني إرسال المزيد من الأسلحة الثقيلة الأفضل إلى كييف ومضاعفة الجهود لإبلاغ الروس بما يتم فعله بحق باسمهم. وهذا يعني إنشاء محكمة جنائية دولية لأوكرانيا، مثل تلك الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، ومصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة لتمويل التعويضات وإعادة بناء البلاد. وهذا يعني نشر تحالف عسكري للراغبين في تأمين زابوريجيا، كما تقترح ليتوانيا. لا تزال هناك تحديات رهيبة. لا يزال لدى روسيا المزيد من الدبابات والمدفعية. لا تزال تسيطر على خمس أراضي أوكرانيا. فهي تحشد 137 ألف جندي إضافي بناء على أوامر بوتين ويمكن أن يفوق عدد خصومها بحلول الربيع. بدأت حملة قاسية من الأعمال الانتقامية العشوائية ضد أهداف مدنية، بعد الانتكاسات الأخيرة".

وختمت الصحيفة، "إذا هدد بوتين بالذعر والانتقام بالفعل باستخدام سلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا، فيجب أن يكون الرد صعبًا وواضحًا. يجب على بايدن إبلاغه شخصيًا ورسميًا، مسبقًا، بأن أي هجوم من هذا القبيل، وكسر المحرمات العالمية بشأن العدوان النووي وتقويض الأمن الدولي، سوف يُنظر إليه على أنه عمل حرب ضد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي - مع كل العواقب الرهيبة التي قد تترتب على إسقاط النظام. ربما يكون بايدن قد فعل ذلك بالفعل. نأمل بذلك. في هذه الحالة، عليه أن ينطلق ويتأكد من فوز أوكرانيا قريبًا".