هل الكلمة الأخيرة لإسرائيل في إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟

Advertisement

في 12 أيلول، قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إنه "من غير المحتمل" أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نووي جديد في أي وقت قريب. تواجه المفاوضات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني مأزقًا جديدًا.وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "يشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 6 أيلول إلى أنه "لم يتم إحراز أي تقدم" في حل الأسئلة المتعلقة بالآثار السابقة للمواد النووية في مواقع إيران الثلاثة غير المعلنة. وجاء في البيان الأخير الصادر عن القوى الأوروبية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة" أن موقف إيران بشأن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعارض مع التزاماتها الملزمة قانونًا ويهدد احتمالات استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة". ورد المتحدث باسم المنظمة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، بأن إيران كانت متعاونة بشكل كامل في ما يتعلق بالمواقع الثلاثة المزعومة وأرسلت معلومات وأجوبة على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا تصدر أحكاما بشأن البرنامج النووي الإيراني بناء على وثائق ملفقة قدمها النظام الإسرائيلي لها أهداف سياسية محددة".وتابع الموقع، "تم توقيع خارطة طريق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مباشرة بعد الاتفاق النووي وانتهت من تقييم القضايا المتعلقة بقضايا البعد العسكري المحتمل (PMD) في كانون الأول 2015 وقبل تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة في كانون الثاني 2016. وخلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن "الوكالة ليس لديها مؤشرات موثوقة عن الأنشطة في إيران ذات الصلة بتطوير جهاز متفجر نووي بعد عام 2009. كما لم تجد الوكالة أي مؤشرات موثوقة لتحويل المواد النووية في ما يتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي". في أيار 2018، انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعاد فرض أكثر العقوبات صرامة في العالم واتبع سياسة "الضغط الأقصى" على إيران. بعد عام، رداً على ذلك، زادت إيران من قدرتها على اليورانيوم ومستويات تخصيبها. بينما تم حل قضايا البعد العسكري بموجب الاتفاق النووي، في عام 2019 ، طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران الإجابة على أسئلة حول الأنشطة والمواد النووية المحتملة غير المعلنة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت قضايا الضمانات تشكل العقبة الرئيسية التي تقف في طريق إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة".وأضاف الموقع، "منذ بدء المحادثات النووية، بذلت إسرائيل قصارى جهدها لمنع حل القضية النووية الإيرانية بالطرق الدبلوماسية. على مدى العقد الماضي، نفذت إسرائيل عدة عمليات سرية ضد البرنامج النووي الإيراني. من التخريب والتفجيرات والهجمات الإلكترونية إلى التجسس واغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، قامت إسرائيل بكل شيء. إن حملة الخوف الإسرائيلية ضد برنامج إيران النووي مستمرة منذ 40 عاما. على مدى العقود الأربعة الماضية، ادعت إسرائيل بين الحين والآخر أن إيران على بعد بضع سنوات فقط من امتلاك قنبلة نووية. من جهتها، فإن إيران تشك بشدة في العلاقات الوثيقة بين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وإسرائيل. في بيان في آذار 2020، شددت إيران على أن "نسخ الأوراق التي قدمتها الوكالة إلى إيران كأساس لطلباتها ليست أصلية ولا تتعلق بالمصدر المفتوح، بل يزعم النظام الإسرائيلي أنها حصلت عليها من خلال ما يسمى بعملية سرية". في 3 حزيران 2022، زار غروسي إسرائيل للقاء رئيس الوزراء لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. بعد الزيارة مباشرة، في 9 حزيران 2022، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ينص على أنه يجب على إيران تقديم معلومات موثوقة ردًا على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وبحسب الموقع، "قال مصدر إيراني مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، لكاتب المقال إن "إيران ليس لديها مشكلة في معالجة كل أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نحن على استعداد للتوقيع على خارطة طريق مماثلة لعام 2015 مع الوكالة لوضع اللمسات الأخيرة على الأسئلة الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون شهرين، مباشرة بعد توقيع الاتفاقية التي تم إحياؤها". وأضاف: "مع ذلك، كان من الممكن أن يقوم الإسرائيليون أنفسهم بتلويث بعض المواقع من خلال وكلائهم من أجل عرقلة الصفقة وقد يستمرون في عمليات التخريب السرية هذه. ومع ذلك، يجب ألا ندع الإسرائيليين يجرون الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإيرانيين إلى مثل هذا الفخ من أجل إبقاء الملف النووي على أجندة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أجل غير مسمى". في عام 2011، في مؤتمر دولي، قال رئيس سابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) لسفير إيراني: "أنت تتفاوض مع القوى العالمية الست بشأن برنامجك النووي، لكن في النهاية، نحن من سنقرر بشأن برنامج إيران النووي". أظهرت حملة إسرائيل لإحباط إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 نجاحها. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد ان "اسرائيل تشن حملة دبلوماسية ناجحة لوقف الاتفاق النووي ومنع رفع العقوبات عن ايران". ومع ذلك، فإن نتيجة محاولات تخريب إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن التنبؤ بها: المزيد من الضغط والعقوبات على إيران، ونتيجة لذلك، المزيد من تخزين اليورانيوم العالي التخصيب (يحتمل أن يكون 90 في المائة) و"وقت اختراق صفر" من قبل إيران".وتابعت الصحيفة، "في حالة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإعادة فرض قرارات سابقة، فمن المرجح أن تعلق إيران تنفيذها لاتفاقية حظر الانتشار النووي. وفي حالة وقوع أي ضربة عسكرية، فمن المرجح أن تتحرك إيران نحو إنتاج قنبلة نووية. تحتاج القوى العالمية إلى إعادة التفكير في نهجها الحالي. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك قنابل نووية، وهي واحدة من أربع دول فقط في العالم لا تسمح بأن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعملية التفتيش، وليست من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. إيران ليست من بين هؤلاء الأربعة، وهي عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وليس لديها أي أسلحة نووية، وهي أكثر الدول التي تخضع للتفتيش في كل أنحاء العالم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بدلاً من قتل خطة العمل الشاملة المشتركة ودفع إيران نحو تطوير قنبلة نووية، يجب على القوى العالمية التركيز على إحياء خطة العمل ودفع إسرائيل إلى اتباع مبادئ الصفقة لتحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط كما أمرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974".