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عربي-دولي
البابا فرنسيس يغيب عن جنازة الملكة اليزابيت
Lebanon 24
19-09-2022
|
03:07
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أعلن الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس لن يحضر مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
وأضاف أن الذي سيمثل رأس الكنيسة الكاثوليكية هو الأسقف البريطاني بول غالاغر، وزير العلاقات مع الدول، حسب ما أوردته صحيفة فرنسية مهتمة بالشؤون الدينية.
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وقالت "لاكروا" "La Croix"إنه ليس مفاجئا غياب البابا، الذي سافر إلى كازاخستان الأسبوع الماضي، عن جنازة ملكة بريطانيا التي كانت الحاكمة الأعلى للكنيسة الأنجليكانية.
وأضافت أن البابا لن يكون ضمن ألفي مشارك سيحضرون الجنازة الملكية، منهم إمبراطور اليابان ناروهيتو، وملك هولندا وليام ألكسندر، وملك بلجيكا فيليب، وملك النرويج هارالد الخامس، وأمير موناكو ألبرت الثاني، وأيضًا الرئيس الأميركي جو بايدن، الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والبرازيلي جايير بولسونارو، وغيرهم من زعماء العالم. "الجزيرة"
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