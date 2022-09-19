تصريح مُثير لبايدن.. هل انتهت جائحة كورونا؟

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يعتقد أن جائحة كورونا "انتهت"، لكنه أقر أن الولايات المتحدة لا تزال تواجه "مشكلة" مع الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من مليون أميركي.

وقال بايدن، خلال مقابلة مع برنامج 60 Minutes على قناة CBS، إن "الجائحة انتهت"، مضيفا: "ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد. ما زلنا نقوم بالكثير من العمل. لكن الجائحة انتهت".

ولا تزال الحكومة الأميركية تصنف Covid-19 على أنه حالة طوارئ صحية عامة، وتقول منظمة الصحة العالمية إنها لا تزال حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا. لكن تعليقات بايدن تأتي في أعقاب تعليقات أخرى تبعث على الأمل من قادة الصحة العالمية.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد صرح، الأسبوع الماضي، بأن نهاية جائحة كورونا "وشيكة"، وأن العالم لم يكن أبدًا في وضع أفضل لإنهاء الجائحة.

وقال غيبريسوس: "الأسبوع الماضي، كان عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن كورونا هو الأدنى منذ آذار 2020"، مضيفا: "لم نكن قط في وضع أفضل لإنهاء الجائحة. لم نصل بعد، لكن النهاية تلوح في الأفق".

(سي ان ان)