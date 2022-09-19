اردوغان: نؤكد دعمنا ومواصلتنا الجهود لحل الأزمة في أوكرانيا من خلال الديبلوماسية

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نقلت "روسيا اليوم" عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قوله خلال اجتماع للجنة التنسيق الوطنية التركية - الاميركية في نيويورك: "أن بلاده ستواصل بذل الجهود لحل الأزمة في أوكرانيا من خلال الديبلوماسية والمفاوضات".أضاف: "سنواصل جهودنا لإنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية، وإزالة عواقبها السلبية على نطاق إقليمي وعالمي".ويزور الرئيس التركي نيويورك حاليا للمشاركة في اعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدورتها الـ77، حيث من المرتقب أن يلقي هناك كلمة بتاريخ 20 ايلول الحالي.ومن المرتقب أن يعقد الرئيس التركي لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غويتريش وعدد من نظرائه رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات.