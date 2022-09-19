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عربي-دولي
اليكم تفاصيل إزالة أحرف "ER" من زيّ الامير هاري العسكري.. ولهذا السبب هو حزين (صورة)
Lebanon 24
19-09-2022
|
07:22
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تمكّن الأمير هاري أخيراً من ارتداء البدلة العسكرية خلال سيره قبل يومين مع باقي أحفاد الملكة إليزابيث الثانية أمام نعشها لوداعها الأخير، ولكنه تعرّض في الوقت نفسه لخيبة أمل وحزن شديد بعد إزالة الأحرف الأولى للملكة الراحلة "ER" من كتف زيّه العسكري.
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وظهر الأمير هاري بحسب الصور التي نشرتها صحيفة "دايلي ميل" بالبدلة العسكرية، ولكن لوحظ إزالة الأحرف الموجودة على بدلة شقيقه الأمير وليام، كما سُمح للأمير أندرو بالاحتفاظ بالشيفرة الملكية.
وأكد مصدر مقرّب من هاري أنه كان يفكر في ارتداء بدلة رسمية عادية لتجنّب الإحراج أثناء وقوف أحفاد الملكة الثمانية، كحرس شرف بجوار النعش داخل قاعة وستمنستر الأحد الماضي، ولكنه تراجع عن ذلك ووقف في الخلف بالقرب من شقيقه ويليام مرتدياً الزي العسكري، وانضم إليهما أبناء العمومة: زارا تيندال، وبيتر فيليبس، والأميرات بياتريس ويوجيني، والسيدة لويز وندسور، وشقيقها فيسكونت سيفيرن.
وأكد صديق هاري للصحيفة البريطانية أنه "حزين القلب من إزالة الأحرف الأولى من اسم جدّته، وأن هذا الأمر متعمّد".
وكان دوق ساسكس مساعداً شخصياً لمعسكر الملكة، ونتيجة لذلك كان يرتدي سابقاً السيف، لكنها كانت من بين المناصب التي استقال منها عندما تنحّى عن واجباته الملكية وانتقل إلى كاليفورنيا، لذلك أُزيلت الأحرف الأولى من "ER"، لأنها توضع فقط للموجودين في خدمة للملك، وبالتالي فإن غياب الرمز ليس لإهانة هاري إنما هو بروتوكول ملكي.
إلى ذلك، تناقلت المواقع الإخبارية البريطانية انه لم تتم دعوة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الى حفل استقبال كبار الشخصيات، المقرر إقامته اليوم الاثنين في قصر باكنغهام وسيضم قادة العالم الذين وصلوا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الرسمية، إلا أن الأمير هاري وزوجته لن يحضرا لأنهما لم يعودا فردَين عاملَين في العائلة المالكة.
المصدر: لها
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